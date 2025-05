Sektor za pomorski i priobalni prevoz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koji uprvlja trajektnom linijom u Boki Kotorskoj, suočen je sa velikim problemima jer su neposredno pred početak špica ljetnje turističke sezone, ovih dana i zvanično propali tenderi

Kako prenose Vijesti, riječ je o trajektima “Grbalj”, “Teodo” i “Perast” kojima uskoro ističe važenje aktuelnih sertifikata o sposobnosti za plovidbu, te stoga brodovi moraju proći redovne remonte i preglede trupa na suvom u brodogradilištu koji se obavljaju svake druge godine prilikom dokovanja, a kako bi im Tehnički inspektorat Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore obnovio plovidbene dozvole. Redovni remonti lani su obavljeni na ostalih pet trajekata državnog preduzeća.

Kako se navodi u odlukama o poništenju koje je Morsko dobro objavilo na centralnom elektronskom portalu javnih nabavki Crne Gore, tenderi su proglašeni neuspjelima iako su na svaki od njih stigle po dvije ponude i to brodogradilišta “Adraatic 42” “iz Bijele, brodogradilišta “Punat” iz istoimenog mjesta na ostrvu Krku u Hrvatskoj, odnosno “Lošinjske plobvidbe-Brodogradilište” sa Malog Lošinja iz Hrvatske, prenose Vijesti.

Služba za javne nabavke Morskog dobra je pozivajući se na član 140 Zakona o javnim nabavkama, isključila sve ove ponuđače iz postupka javne nabavke. To je urađeno iz, sa stanovišta pomorske i brodograđevinske struke, neshvatljivih razloga jer su naime, odgovorni u Morskom dobru kao formalne greške ponuđača zbog kojih je njihove ponude trebalo kao neispravne, isključiti iz postupka, naveli i to što “Adriatic 42”, Brodogradilište “Punat” i “Lošinjska plovidba-Brodogradilište” navodno, nisu jasno naznačili tačan broj komada svoje opreme i mehanizacije koje će oni koristiti prilikom dokovanja i remonta trajekata ili nije naveden pravni osnov (svojina ili zakup) po kojem ponuđač raspolaže tom opremom i sredstvima. To, iako su sva tri brodogradilišta dostavila spisak svih svojih tehničkih sredstava i opreme kojom rasložu, a koji su znatno iznad tenderom traženih minimalnih uslova.

Uz to, nekim od ponuđača su stručne službe Morskog dobra kao formalnu neispravnost ponuda, našle i to što oni u svojim “izjavama privrednog subjekta” koji su prateći dio ponuda, nisu dostavili diplome i stručna uvjerenja, odnosno dokaze o tome kako su kod njih radno angažovani specijalistički kadrovi koji će izvoditi radove na trajektima - prvenstveno zavarivači. Administracija Morskog dobra je iz tog razloga, kao neispravne proglasila ponude brodogradilišta iako su oni u njima naveli imena svojih zaposlenih koji su međunarodno sertifikovani od nekih od najznačajnijih svjetskih klaifikacionih društava u brodogradnji i brodoremontu poput DNV-a, HRB-a, RINA-e, Lloyd Registera...

Remonti sva tri broda su prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti tendera, Morsko dobro trebalo je da koštaju 800.000 eura. Ovi poslovi su se u slučaju trajekata “Grbalj” i “Perast” morali završiti najkasnije do početka jula kada tim brodovima ističe važenje aktuelnih papira o tehničkoj isprvanosti, a koji se ne mogu produžiti bez da brodovi budu dignuti iz mora na dok i njihovi trupovi pregledani od strane eksperata Tehničkog inspektorata UPSUL-a Crne Gore, prenose Vijesti.

Nešto bolja situtacija je sa trajektom “Teodo” kome važenje plovidbene dozvole ističe nakon špica ljetnje sezone, u septembu ove godine.

Ipak, zbog toga je Sektor za pomorski i priobalni promet doveden u nezgodnu situaciju jer će, ako se dokovanje broda “Grbalj” ne završi do početka jula i do tada ne produži važenje njegove plovidbene dozvole, taj brod, drugi najveći po kapacitetu u cijeloj floti trajekata Morskog dobra, morati da bude isključen iz saobraćaja. To bi, uz činjenicu da, ako se do tada ne završi ni remont “Perasta” koje služi kao rezerva za zamjenu drugih trajekta koji bi zbog vanrednih kvarova eventualno mogli da ispadaju sa linije, napravilo pravi haos u funkcionisanju trajektnog saobraćaja tokom predstojećeg špica ljetnje turističke sezone za vrijeme najvećih gužvi na liniji Kamenari-Lepetane.

Zbog ovih vanrednih okolnosti, menadžment trajektne linije je pribjegao i vanrednim mjerama pa su “Grbalj” i “Perast” već povučeni iz saobraćaja i sada sami zaposleni trajektne linije na ova dva broda u Lipcima obavljaju sve poslove koje je na njima moguće završiti bez dokovanja u brodogradilištu. Međutim, ni to neće biti dovoljno ako se uskoro po postupku predviđenom za hitne javne nabavke, ne odaberu brodogradilišta u kojima će trajekti biti dokovani, te u slučaju “Grblja” obaviti i generalni servis njegovih glavnih pogonskih motora “Cummins” i Schottel propulzora, kako prenose Vijesti.