Rukovodilac trajektne linije Morskog dobra, kapetan Aleksandar Crvenko, rekao je da su tri broda ove godine planirana za remont, a to su su Grbalj, Teodo i Perast.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

On je izrazio nadu da će ipak sve biti spremno za predstojeću ljetnju turističku sezonu, posebno kada je u pitanju prevoz s jedne na drugu stranu obale Bokokotorskog zaliva, navodi se u prilogu Radija Crne Gore RCG.

Nakon što je Mladen Mikijelj ponovo na čelu javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, stvaraju se uslovi da se napravi pomak i da kompanija bude spremna za predstojeću sezonu.

Crvenko je za Radio Crne Gore rekao da nijedan račun nijesu mogli da izmire prema partnerima s kojima su sklopili tenderske ugovore.

"Druga stvar, nijesmo mogli da raspišemo nijedan tender za remont brodova. Tri broda su ove godine planirana za remont. To su Grbalj, Teodo i Perast. To nas je kočilo. Kočilo nas je jer je termin u brodogradilištima veoma skučen. Gorivo isto tako nas je kočilo. Ovo je već druga isporuka gdje dugujemo Jugopetrolu. To su stvari koje ne mogu ni da shvatim. Zašto je trebalo tih 14 dana da prođe na ovaj način koji je prošao. Ali šta je tu je. Idemo dalje. Probaćemo od ponedeljaka da se ukopimo. Malo nam je rizično za Grbalj", rekao je Crvenko, prenosi CdM.

Kako je pojasnio, dobili su drugi termin, jer Grbalj bi trebalo na remont krajem juna, početkom jula.

"Nama već uveliko tada sezona počinje. Tako da za ovaj prvi termin koji je bio najavljen kraj aprila, početak maja, nema ništa", kaže Crvenko.

Na pitanje gdje će se remontovati ta tri trajekta, kazao je da se Grbalj može remontovati jedino u dva brodogradilišta. To su Bijela i Mali Lošinj. Naglasio je da treba imati u vidu veličinu broda i sisteme, što otežava stvar.

Crvenko naglašava da sve zavisi sada od tendera i od brzine.

"Ako ne bude bilo nikakve žalbe, nikakve komplikacije, mi se nadamo da će Grbalj već krajem maja, početkom juna da ode u brodogradilište", objasnio je Crvenko, prenosi Dan.

On je rekao da u preduzeću imaju i tendere za rezervne djelove za motore.

"Jednostavno, treba da budemo spremni, jer kao što znate, u sezoni će da nam vozi maksimalno šest brodova, što bi se reklo, najveći brodovi u punom kapacitetu. Saobraćaj je pokazao zadnje dvije godine za razliku od ranijih godina, da su nam potrebni. Nekada smo mi mogli da izguramo noćnu smjenu sa dva velika broda, na primer, Grbljem i Teodom ili Grbljem i Igalom. Mi smo prošlo ljeto koristili Ruku pravde, 30. avgust i Grbalj. I vjerujte mi, bilo je večeri i kad je i to bilo malo. Tako da, sve su to neke stvari koje su nas kočile", istakaoje Crvenko, prenosi Dan.

Izrazio je nadu da će sve uspjeti da srede do početka ljetnje turističke sezone.