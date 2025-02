Popis putnika na trajektu trajaće duže od vožnje.

Izvor: MONDO

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, koje upravlja trajektnom linijom u Boki Kotorskoj, nezadovoljno je Nacrtom Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe za koji smatraju da nije uvažio niti jednu od brojnih specifičnosti te linije, odnosno cijele ove djelatnosti, prenose Vijesti.

Najznačajnije primjedbe su to što se trajektima nameću obaveze kao za velike putničke brodove, odnosno moraju prije isplovljavanja da popišu sve putnike što će trajati duže od vožnje, na jednom brodu može da bude samo jedan kapetan, odnosno ne mogu da se mijenjaju po smjenama, posada mora da bude vezana za jedan brod, odnosno ne mogu zaposlene da rotiraju na druge brodove prema potrebi,...

Nacrt novog zakona koji je pripremilo Ministarstvo pomorstva se trenutno nalazi na javnoj raspravi.

Rukovodilac Sektora za pomorski i priobalni transport Morskog dobra kapetan Aleksandar Crvenko “Vijestima” je juče kazao da se niko iz Ministarstva pomorstva i radne grupe koja je radila Nacrt zakona nije obratio rukovodstvu trajektne linije kako bi sagledao njene specifičnosti i uvrstio ih u novi zakon.

“Otišli su korak dalje u negativnom smjeru kada je regulisanje ove djelatnosti u pitanju. U Nacrtu zakona nema nigdje ni pomena trajekata, čak ni u definicijama pojmova koje novi zakon tretira. Iako su trajekti vrlo specifična plovila, te iako mi imamo važeću kategorizaciju plovidbe kao “brodovi za unutrašnje obalne vode”, što trajektima donosi i određena izuzeća od drugih opštih zahtjeva koji se odnose na brodove sa većom kategorijom plovidbe, toga u Nacrtu opšte nema”, kazao je Crvenko, dodajući da su zakonopisci trajekte na liniji Kameneri-Lepetane gotovo u svim oblastima izjednačili sa svim ostalim ro-ro putničkim brodovima, kako su na primjer, i veliki ro-pax trajekti poput brodova što ljeti održavaju liniju između Bara i Barija, odnosno Ankone, pišu Vijesti.

Zakonopisci nisu napravili nijedan izuzetak za ove male trajekte u odnosu na bilo koji drugi ro-ro putnički brod kada su u pitanju pristupačnost svih djelova broda za osobe sa invaliditetom, vođenje liste posade, odnosno čak i obaveza pisanja tzv. passenger liste (popisa putnika).

Član 131 Nacrta propisuje da je “prije nego što putnički brod isplovi iz luke zapovjednik dužan da utvrdi broj lica na tom brodu”.

“Zapovjednik putničkog broda mora da obezbijedi da broj lica na brodu ne prelazi broj lica koji brod može da prevozi shodno važećim brodskim ispravama. Zapovjednik je dužan da obezbijedi da podaci koji se odnose na broj putnika budu dostupni Lučkoj kapetaniji, kao i službama za traganje i spašavanje obalne države u slučaju nezgode. Kompanija ili brodar su dužni da obezbijede da podaci o licima koja su iskazala potrebu za posebnu njegu ili pomoć u vanrednim situacijama budu evidentirani na odgovarajući način i dostavljeni zapovjedniku prije nego što putnički brod isplovi iz luke. Zapovjednik crnogorskog putničkog broda dužan je da podatke iz stava 2 ovog člana dostavi Lučkoj kapetaniji”, piše u tom članu.

Crvenko ističe da u praksi ovo znači da bi sjutra inspekcija sigurnosti plovidbe mogla da zaustavi trajekte i kazni ih ako nemaju precizan imenični popis svih ljudi što su se pješke, u automobilima, na biciklima, autobusima, kamionima i u drugim vozilima koja se prevoze trajektom ukrcali na neki od brodova, te ako taj spisak koji treba napraviti prije svakog isplovljavanja broda na vožnju koja traje od pet do sedam minuta ne ovjere i ne dostavimo Lučkoj kapetaniji u Kotoru.

“Moram li objašnjavati koliki je ovo nonsens imajući u vidu da naši brodovi na liniji isplovljavaju nekoliko desetina puta na dan, odnosno kako bi to izgledalo kada ljeti u špicu sezone, kada se svakodnevno sa jedne na drugu stranu zaliva preveze u prosjeku više od 7,5 hiljada vozila svih kategorija i oko 20.000 putnika”, ističe Crvenko.

On je dodao da zakonopisci nisu napravili nikakav izuzetak za trajekte na kojima je organizovan smjenski rad, od generalne obaveze propisane svim ostalim plovilima da moraju imati stalno ukrcanog zapovjednika koji je 24 sata na brodu.

“Sa time smo i do sada imali velikih problema jer inspekcija sigurnosti plovidbe insistira da iako imamo organizovan smjenski rad i da svaki od naših brodova s tim u vezi praktično ima po tri kapetana, mi formalno imenujemo samo po jednog zapovjednika za svaki od trajekata. To znači da bi taj čovjek koji brod vozi u jednoj smjeni osam sati na dan, trebalo da po načelu komandne odgovornosti, odgovara za sve što se sa brodom ili na brodu desi i u one druge dvije smjene kada on fizički nije na brodu, već se nalazi kod kuće. To je potpuno nelogično i neprimjenjivo je u našoj praksi”, istakao je Crvenko.

On tvrdi da u Nacrtu zakona nisu uvažene ni brojne druge specifičnosti rada trajektne linije u Boki poput izuzeća od generalnih obaveza vezanih za rad pomoraca, a koje Morsko dobro, isto kao što je to ranije radio privatni operater trajektne linije, kompanija Pomorski saobraćaj, rješava upravo fleksibilnošću u načinu na koji rotira posade po trajektima i omogućava njihovim članovima da se međusobno mijenjaju u vrijeme odmora ili pauza koje im kao obavezne nameću propisi o radu.

“Ako ostane ovako propisano kao što je u nacrtu, to bi značilo da mi sjutra kada nam neki od kapetana pođe na odmor, moramo zaustaviti brod jer po nacrtu on može imati samo jednog kapetana koji mora biti 24 sata na trajektu, iako većina naših brodova nema smještajne i druge uslove za neprekidni boravak ljudi na brodu. Isto tako, u vrijeme zakonom obavezne polusatne pauze u osmočasovnom radnom vremenu, mi bismo, ako nam zakonodavac ne dozvoljava neophodnu fleksibilnost u rotiranju članova posada, morali da zaustavljamo trajekte i tako prekidamo ovu djelatnost koja je od javnog interesa”, objašnjava Crvenko.

On se zalaže da se u Nacrtu novog Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe dopiše novo poglavlje koje će se odnositi samo na trajektni prevoz u nacionalnoj pomorskoj plovidbi, s obzirom na sve tehničke, tehnološke i organizacione specifičnosti linije Kamenari-Lepetane.

Crvenko navodi da u Nacrtu zakona nije navedeno da u Boki funkcioniše trajektna linija koja ima prednost nad ostalim vidovima pomorskog saobraćaja u zalivskom akvatorijumu.

“Iako linija Kamenari-Lepetane” već više od 70 godina konstantno funkcioniše i to na način da trajekti ploveći na njoj, poprečno presijecaju tjesnac Verige, to nigdje nije navedeno u Nacrtu, niti su za nas napravljeni izuzeci iz obaveza koje svi učesnici pomorske plovidbe imaju po članu 17 koji reguliše plovidbu u uskom kanalu. Tamo naime, pored ostaloga, piše da “plovni objekat ne smije presijecati uski kanal, ako to presijecanje ometa prolaz brodu koji jedino sigurno plovi unutar uskog kanala”. Što znači da bi sjutra trajekti trebalo da se zaustavljaju i propuštaju velike kruzere koji prolaze kroz Verige, iako svuda na svijetu upravo ovakve redovne linije imaju prednost u odnosu na sav ostali saobraćaj koji se odvija tim akvatorijem”, objašnjava Crvenko.