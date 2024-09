To je u razgovoru za “Vijesti” kazao potpredsjednik Vlade i član Vladinog Koordinacionog tijela za popis ove oduzete robe Momo Koprivica.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Vlada je u saradnji s međunarodnim partnerima završila sve pripreme za novi popis cigareta koje su zaplijenjene i nalaze se u Slobodnoj zoni Luke Bar i narednih dana se očekuje početak te akcije, nakon čega će cigarete biti uništene, kako pišu Vijesti.

“Kada smo kod pripreme popisa i brojanja cigareta Koordinaciono tijelo je s maksimalnom posvećenošću, te koordinisanim radom s međunarodnim partnerima pristupilo pripremi tog veoma važnog i za budućnost obavezujućeg čina, pa možemo reći da se već narednih dana očekuje realizacija”, rekao je Koprivica.

Potpredsjednik Vlade je za prvi kvartal (januar - mart) 2025. godine najavio novi predlog zakona o slobodnim zonama koji bi trebalo da otkloni manjkavosti postojećeg zakona koji je zastario i koji je svojevremeno upodobljen za potrebe krijumčarenja cigareta, što je bio državni projekat i projekat favorita bivšeg režima koji je bio ogrezao u kriminalu i korupciji.

Koordinaciono tijelo za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni “Luka Bar”, kojim predsjedava premijer Milojko Spajić je početkom aprila usvojilo plan za popis i uništenje zaplijenjenih cigareta i tada je naglašeno da je neophodno učiniti čitav proces maksimalno transparentnim, u čemu će pomoći i učešće predstavnika britanskog organa za upravljanje prihodima i carinom (HMRC).

“Vijesti” su ranije iz nezvaničnih informacija objavile da je Vlada premijera Dritana Abazovića 2022. godine u Slobodnoj zoni Luke Bar zaplijenila oko 165.612 paketa cigareta (oko 150 kontejnera), vrijednosti oko 122 miliona eura (prema evidentiranom carinskom dugu), a prema procjeni na crnom tržištu njihova vrijednost je iznad 60 miliona eura.

Cigarete su pod carinskom plombom koja može da se ukloni samo uz odborenje tužilaštva.

Vlada premijera Dritana Abazovića je namjeravala da ih proda, ali je stav evropskih partnera da se moraju uništiti.

Odluke o zabranjivanju skladištenja duvana u Luci Bar Vlada je donosila u junu i decembru 2021. godine, a vlasnicima cigareta je produžavan rok da ih izmjeste iz skladišta u Luci. Nakon što su ti rokovi istekli, UPC je naložila Carinarnici Bar da oduzme duvanske proizvode na zalihama. Ta odluka Vlade je donijeta uz poziv na član 5 Zakona o slobodnim zonama u kome se navodi da “u zoni i skladištu se mogu obavljati privredne djelatnosti koje ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu, materijalna dobra i bezbjednost države, u skladu sa zakonom”, kako prenose Vijesti.

“Nakon izbora rukovodstva SPO prije dvije i po godine i ukupnih rezultata SDT/SPO, stečeno je dodatno povjerenje u bezbjednosne institucije, na osnovu čega osnovano vjerujemo da se zaplijenjene cigarete nalaze na sigurnom, i one jesu pod plombom SPO, a činjenično stanje će uskoro biti transparentno kako domaćoj, tako i međunarodnoj javnosti, te će se utvrditi stvarno stanje i šta je istina, od punog značaja za proces krivičnog gonjenja vinovnika krijumčarenja, kao i za prevenciju. Suština ove, a i svake naredne obaveze Vlade i državnih institucija je na ozbiljnošću i kvalitetu sprovedenih postupaka. Ad-hoc djelovanje treba da bude prošlost, a 44. Vlada će kroz pristup i rezultate to i pokazati”, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima u ranijem periodu prilikom zapljene cigareta, neke balansirane strukture u državi su pokušale da procesuiraju (spale) cigarete po modelu - “pola Beću, pola preduzeću”, gradeći čuveni stav “nema tijela, nema djela”, čime bi uspješno, na štetu države, zatvorili nezgodnu temu.

“U pojedinim fazama istrage o švercu cigareta, zaplijenjenu robu je bilo potrebno sačuvati, kako bi se uspješno sprovela istraga protiv optuženih lica. Istraga u tom pravcu je specifičan teren koji zahtijeva strpljenje i resurse, a možemo dodati da je i te kako klizav za pojedine koji su trkom pokušali politički da profitiraju”, poručio je Koprivica.

On je kazao da je Uprava carina koja je važan dio Koordinacionog tijela predložila plan za popis i on je usaglašen i usvojen na Koordinacionom tijelu.

Potrebno je naglasiti da je komesar Oliver Varhelji uputio pismo predsjedniku Vlade 28. juna 2024. godine u kojem je izrazio podršku ovom procesu, uz spremnost da pruže finansijsku podršku procesu uništenja, a predstavnici EU su zastupljeni u organizacionoj strukturi. To je izraz povjerenja i snažnih zajedničkih ciljeva, istakao je Koprivica.

“Plan je sveobuhvatan. Njime je prije svega definisana kompleksna organizaciona struktura za realizaciju postupka i to na tri nivoa; nacionalni, koordinacioni, operativni i izvršni, a u svakom će biti zastupljeni međunarodni partneri. Takođe je definisan i precizan plan popisa robe, odabir osoba koje će u njemu učestvovati, te obezbjeđenje lokacije. Osim toga, utvrđen je i okvir za metode rada i raspored radnih zadataka. Sve mjere i svaki korak za realizaciju postupka, do detalja je razrađen i definisan, uz dijalog i pomoć međunarodnih partnera koji su uključeni u svaku fazu, od sjednica Koordinacionog tijela do sačinjavanja konkretnih planova. Koordinaciono tijelo je na predlog premijera usvojilo zaključak da svaka faza popisa, brojanja i uništenja bude vjerodostojno snimljena. To je pravna obaveza i tako će biti dodatno obezbijeđen puni kredibilitet procesa, jer mi nemamo niti želimo da išta krijemo”, kazao je potpredsjednik Vlade.

“Vijesti” su pitale koji su razlozi za kašnjenje popisa budući da je ranije bilo najavljeno da se očekuje da cigarete do ljeta budu uništene.

“Uništenje cigareta će uslijediti nakon završetka procesa popisa i brojanja. I upravo je u tome i poenta: da sve te faze budu dio cjeline, koja je skroz transparentna i taj jedinstven pristup ne dozvoljava bilo kakvu zloupotrebu. Fokus je na transparentnosti i koordinisanom radu s našim međunarodnim partnerima, s kojima gradimo dodatno povjerenje, uključujući ih u zajednički rad, pogotovo kad je suzbijanje krijumčarenja cigareta u pitanju. Ta pošast je problem regiona i svijeta, a Crna Gora ne želi da bude dodatni teret. S toga smo veoma odgovorno pristupili ovom problemu, a uskoro ćete svjedočiti i kvalitetu obavljenog zadatka. U svakom slučaju, istina je da je postupak pripreme bio zahtjevniji nego što su bila neka početna očekivanja, ali se ništa nije prepuštalo slučaju, niti se želi pretrčati obaveza. Najvažnije je da dobijemo kredibilan ishod, verifikovan od međunarodnih partnera. Vidjeli ste kako je nekad taj proces tekao, završavao se u pećima koje nemaju kapacitet ni za pripremu atraktivne hrane, a nekmoli ovakav postupak, ali je to sve bio dio plana za nastavak krijumčarenja u novom ruhu. To vrijeme je nepovratna prošlost. Sasijecamo sve kanale za krijumčarenje”, naglasio je Koprivica.

Vrhovni sud treba da se izjasni o devet presuda Upravnog suda u korist države, a po tužbama firmi koje su držale cigarete u Slobodnoj zoni i koje nijesu postupile po odluci Vlade o zabranjivanju skladištenja duvana u Luci Bar. Upravni sud je potvrdio da su cigarete legalno oduzete, što dalje znači da mogu biti spaljene.

“Vijesti” su pitale Koprivicu u kojoj je fazi plan Vlade da se donese novi antikorupcijski Zakon o slobodnim zonama.

“Strategijom za borbu protiv korupcije, koju smo usvojili u junu 2024. godine na Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije i Vladi i koja je bila dio IBAR obaveza, definisan pravac i rok za reformu zakona o slobodnim zonama. Prema njoj, rok je kraj prvog kvartala 2025. godine za utvrđivanje Predloga tog zakona. Ovaj zakon je od velikog antikorupcijskog značaja. Takođe je Strategijom predviđeno uspostavljanje jednog tehnološki superiornog modela, a to je kompletna digitalizacija Luke Bar, kako bi se sistemski eliminisale i najsitnije pore za zloupotrebe i krijumčarenje”, rekao je Koprivica, dodajući da je reforma u ovoj oblasti utvrđena i Fiskalnom strategijom (sistem track&trace, e-akciza, u skladu sa Protokolom za suzbijanje nelegalne trgovine duvanskim proizvodima).

Koprivica je pojasnio da je važeći zakon o slobodnim zonama ne samo zastario, nego je svojevremeno upodobljen za potrebe krijumčarenja cigareta, što je bio državni projekat i projekat favorita bivšeg režima koji je bio ogrezao u kriminalu i korupciji.

“U najkraćem važeći zakon ne sadrži mehanizme za sprečavanje zloupotreba, nema razrađene jasne procedure, nema valjan mehanizam sertifikacije, ne osigurava da su okvir i ulazne i izlazne tačke predmet efikasnog nadzora nadležnih organa, nema jasne norme o identitetu klijenata, niti je mogao dovesti do razvoja naprednih sistema za vođenje evidencije nadležnih organa, slobodne zone i privrednih subjekata”, naveo je Koprivica.

On je dodao da u važećem zakonu nijesu implementirane preporuke OECD-a i Svjetske carinske organizacije.

“Svi ti i mnogi drugi nedostaci su dovodili do zloupotrebe slobodne zone uz visok nivo koruptivnih aktivnosti. Stoga osnovni pravac reforme je izgradnja čvrstih antikorupcijskih mehanizama i implementacija preporuka Svjetske carinske organizacije i OECD-a”, pojasnio je Koprivica.

Potrebno je naglasiti da je komesar Oliver Varhelji uputio pismo predsjedniku Vlade 28. juna 2024. godine u kojem je izrazio podršku ovom procesu, uz spremnost da pruže finansijsku podršku procesu uništenja, a predstavnici EU su zastupljeni u organizacionoj strukturi. To je izraz povjerenja i snažnih zajedničkih ciljeva, istakao je Koprivica.

Vlada sprema za početak 2025. godine novi predlog zakona o slobodnim zonama koji bi trebalo da otkloni manjkavosti postojećeg zakona koji je zastario i koji je svojevremeno upodobljen za potrebe krijumčarenja cigareta, što je bio državni projekat i projekat favorita bivšeg režima koji je bio ogrezao u kriminalu i korupciji, kaže Koprivica.

Cigarete se čuvaju u skladištu privatne firme PGS Montenegro, koja je za potrebe svog poslovanja zakupila prostor od državne naftne kompanije Montenegro bonus. Predsjednik Odbora direktora privatne firme je Enriko Pakorini.

Nekadašnja Uprava prihoda i carina (UPC) kojom je rukovodio Rade Milošević je u maju 2022. godine sklopila s ovom firmom ugovor o prihvatu robe.

Kako su “Vijesti” ranije pisale, UPC, dok je njome rukovodio Vladimir Bulajić, prestala je ovoj firmi da plaća zakup poslovnog prostora, tvrdeći da je ugovor istekao i da je u potpunosti ispoštovan dok iz privatne firme PGS Montenegro poručuju da njihova usluga traje dok god su tamo cigarete zbog čega i dalje traže novac za usluge.

“UPC, kojom je tada rukovodio Rade Milošević, zaključila je jedino ugovor o pružanju usluga prihvata robe - cigareta sa PGS-om. Međutim, Uprava prihoda i carina nije imala zaključen ugovor kojim iznajmljuje prostor od “PGS Montenegro” iz razloga što je zakup prostora centralizovana nabavka, koju za državne organe sprovodi Uprava za katastar i državnu imovinu, koja takođe nije zaključila ugovor s navedenom firmom za iznajmljivanje prostora. Ugovor je zaključen na određeno vrijeme, preciznije izvršilac (PGS Montenegro) je bio obavezan da uslugu izvrši u roku od maksimalno 20 dana od dana zaključivanja ugovora, a UPC kao druga ugovorna strana je imala obavezu da u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture izvrši plaćanje”, naveli su iz Uprave carina.

Izvršni direktor PGS Montenegro Aleksandar Adamović “Vijestima” je kazao da je Ugovor o prihvatu robe sa UPC-om potpisan i realizovan u periodu od 25 dana od potpisivanja, odnosno 12. maja 2022. godine do 7. juna 2022. godine.

On je pojasnio da je PGS po zahtjevu UPC-a 12. maja 2022. ponudio uslove prihvata, skladištenja i otpreme zaplijenjene robe i da su to tri usluge koje se ne mogu dijeliti.