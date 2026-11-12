Šušić kao još jedan od razloga navodi to što načelno nije zadovoljan što je kao odbornik uspio da postigne, posebno u okviru većine kojoj pripada.

Izvor: Youtube/RTV Podgorica/Screenshot

Šef kluba odbornika Nove srpske demokratije u Skupštini Glavnog grada Mitar Šušić podnio je ostavku na odborničku funkciju, prenosi Dan.

“Razloga za ostavku je više, a prije svega su lične prirode. I privatno i profesionalno sam preuzeo veliki broj obaveza, a da bi se kvalitetno posvetio svim tim obavezama, moram od nečega da odstupim. Ja sam advokat, prije svega otac petoro djece i to traži poseban vid posvećenosti. Odborničku funkciju nisam doživljavao samo kao nešto gdje treba da pođem i da glasam, već sam se trudio da budem sadržajan, da podnosim odluke. U poslednje vrijeme nisam u prilici da to radim i smatram da nekom drugom treba dati priliku da pokuša da bude sadržajniji i kreativniji”, saopštio je Šušić.

Šušić kao još jedan od razloga navodi to što načelno nije zadovoljan što je kao odbornik uspio da postigne, posebno u okviru većine kojoj pripada.

“Moji predlozi i sugestije, bilo da se odnose na pravne ili političke teme, u okviru naše koalicije na nivou Podgorice često nisu imale razumijevanja, a ponekad ni poštovanja. O tome svjedoči primjer da zadnji predlog odluke koji smo podnijeli ja i odbornik Mirza Krnić da su za njega glasali predstavnici opozicije, našeg kluba i pojedini odbronici iz većine, dok je većina odbornika iz većine, iz meni nepoznatog razloga bila uzdržana. Po mom mišljenju, to je bilo pokazivanje nepoštovanja i možda nekog ličnog momenta koji ne razumijem, ali ne bih želio da budem teret odnosima u koaliciji. Zbog toga smatram da ja više ne mogu da dam neki doprinos radu ove gradske uprave”, kazao je Šušić.