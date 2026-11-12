Upotreba zimskih guma za vozila koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova obavezna od 15. novembra do 1. aprila, saopštili su iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Članom 132 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je, da u periodu od 15. novembra do 1. aprila, sva vozila kategorija M i N (vozila za prevoz putnika i vozila za prevoz tereta) koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na kolovozu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati pneumatike za zimsku upotrebu. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u naprijed navedenom periodu je 4mm”, navode iz policije.

Kako dodaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva kapitalnih investicija, donijelo je Naredbu o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu u periodu od 15. novembra do 1. aprila, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Naredba je objavljena u Službenom listu 9. novembra, a stupila je na snagu 10. novembra.

Kako su kazali, Pravilnikom je propisano da za vozila kategorije M2, M3, N2 i N3 (lake i teške autobuse i srednja i teška teretna vozila) obavezni dio zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.

Na vozilima se ne smiju postavljati pneumatici sa klinovima.

Navode da je zakonski propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 eura do 6.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova učestvuje vozilo kategorije M ili N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava i druge uslove u pogledu zimske opreme propisane ZOBS-om.

“Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 800 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 1.500 eura do 3.000 eura”, dodaju iz policije.

Propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura do 4.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju učestvuje vozilo čija je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm (član 132 stav 2).

“Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 600 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 800 eura do 2.000 eura”, saopštili su iz UP.

Propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura do 4.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, ako naredi ili dozvoli da njegovo vozilo, u vrijeme važenja naredbe, učestvuje u saobraćaju bez pneumatika za zimsku upotrebu (član 132 st. 4 i 5).

“Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 600 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura”, saopštili su iz policije.

Propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti za prekršaj vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila, za vrijeme zimskih uslova, u saobraćaju učestvuje vozilom kategorije M i N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava druge uslove u pogledu zimske opreme propisane ZOBS-om.

Kako dodaju, novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 400 eura kazniće se za prekršaj vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila učestvuje u saobraćaju vozilom čija je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm.

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 300 eura kazniće se vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje nema zimsku opremu, a na snazi je naredba.

Iz UP apeluju na sve učesnike u saobraćaju da iskoriste trenutne povoljne meteo uslove i svoja vozila pripreme za vožnju u zimskim uslovima i na taj način, pored obaveze poštovanja Zakona, doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju.

“Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, policijski službenici su dužni da prilikom redovne kontrole saobraćaja vrše i kontrolu upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu na svim putevima obuhvaćenim naredbom, kao i na putevima koji nijesu obuhvaćeni naredbom kada se na njima nalaze snijeg, led i poledica za sva vozila koja učestvuju u saobraćaju”, saoptili su iz policije.

Navode da u toku vršenja kontrola poseban akcenat će biti na kontroli autobusa, kao i teretnih motornih vozila i priključnih vozila.

“Kako se u narednom periodu očekuju nepovoljni vremenski uslovi, pad temperature, kišne i sniježne padavine koje mogu otežati normalno odvijanje saobraćaja na putevima u Crnoj Gori, policijski službenici će preduzimati pojačane mjere i aktivnosti kontrole učesnika u saobraćaju u pogledu obavezne upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu”, naveli su iz UP.