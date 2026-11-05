Među važnijim tačkama dnevnog reda nalazi se Predlog odluke o podsticanju izgradnje javnih parking kapaciteta uz učešće privatnih investitora, kao i dopuna odluke kojom se subvencioniše dio troškova produženog boravka za djecu na teritoriji Glavnog grada

Izvor: Skupština glavnog grada

Na XXIII sjednici Skupštine Glavnog grada, zakazanoj za danas, odbornici će razmatrati niz značajnih odluka i inicijativa koje se odnose na razvoj Podgorice, unapređenje javne infrastrukture, socijalnu politiku, sport i kulturu, prenosi RTV Podgorica.

Među važnijim tačkama dnevnog reda nalazi se Predlog odluke o podsticanju izgradnje javnih parking kapaciteta uz učešće privatnih investitora, kao i dopuna odluke kojom se subvencioniše dio troškova produženog boravka za djecu na teritoriji Glavnog grada. Pred odbornicima će se naći i predlog dopune Savjeta Radio-televizije Podgorica imenovanjem dva nova člana.

Razmatraće se i Predlog odluke kojim se uređuje korišćenje reklamnog i marketinškog prostora na imovini i u institucijama Glavnog grada. Na dnevnom redu je i predlog stavljanja van snage odluke o ustupanju fudbalskog terena i klupskih prostorija u Tološima na privremeno korišćenje Fudbalskom klubu „Crvena stijena“.

Odbornici će razmatrati i dva lokalna akciona plana za period 2026–2028. godine. Jedan se odnosi na zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, dok je drugi posvećen podršci žrtvama nasilja.

Značajan dio sjednice biće posvećen razvoju sporta i sportske infrastrukture. Pred odbornicima će se naći inicijativa za razmatranje strateških prioriteta u ovoj oblasti, kao i informacija o sportskim objektima u vlasništvu Glavnog grada koje koriste klubovi, te stanju u sportskim kolektivima čiji je osnivač Grad.

Na dnevnom redu je i informacija o poslovnim prostorima u vlasništvu Glavnog grada koji su ustupljeni fizičkim licima za potrebe umjetničkog stvaralaštva i obavljanja kulturnih djelatnosti.

U okviru tačke koja se odnosi na izbor i imenovanja, odbornici će razmatrati više kadrovskih pitanja. Među njima su prestanak dužnosti i imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada, kao i imenovanje dva člana Savjeta Radio-televizije Podgorica i Komisije za praćenje realizacije projekta „Velje brdo“.

Predviđeno je i imenovanje žirija za dodjelu Nagrade „19. decembar“, kao i komisije koja će odlučivati o dobitnicima Studentske nagrade Glavnog grada za 2026. godinu. Odbornici će se izjasniti i o izmjenama sastava pojedinih skupštinskih radnih tijela.