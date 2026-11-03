Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je danas iz Praga da je cilj Crne Gore da do kraja 2026. godine zatvori preostala pregovaračka poglavlja, tokom 2027. potpiše Ugovor o pristupanju Evropskoj uniji, a 2028. godine postane njena 28. članica.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Odgovarajući na pitanja novinara nakon susreta sa predsjednikom Češke Republike Petrom Pavelom, Milatović je istakao da se Crna Gora nalazi pred istorijskom prilikom za ostvarenje najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja, naglašavajući da su za njegov uspjeh neophodni državno jedinstvo, odgovornost svih političkih aktera i snažna podrška evropskih partnera.

“Cilj je da do kraja ove godine zatvorimo pregovaračka poglavlja i da već naredne godine potpišemo Ugovor o pristupanju Evropskoj uniji, a da 2028. godine, nakon ratifikacije našeg ugovora u svim nacionalnim parlamentima, postanemo 28. zemlja članica Evropske unije”, poručio je predsjednik.

Milatović je podsjetio da je još 2023. godine, nakon izbora za predsjednika Crne Gore, javno postavio cilj članstva do 2028. godine, ističući da je taj cilj danas široko prihvaćen u Crnoj Gori i među evropskim partnerima.

Posebno je naglasio da završnica evropskih integracija zahtijeva odgovoran odnos svih političkih aktera i da podrška članstvu mora biti potvrđena konkretnim djelima.

Ukazujući da podrška građana evropskim integracijama prelazi 70 odsto, predsjednik je poručio da takvo opredjeljenje obavezuje sve učesnike političkog života da doprinesu ostvarenju zajedničkog državnog cilja.

“Očekujem do kraja jedan ozbiljan i odgovoran odnos apsolutno svih političkih aktera”, istakao je Milatović, naglašavajući da političku posvećenost evropskim integracijama treba pokazivati ne samo riječima, već i djelima.

Predsjednik je ocijenio da je Crna Gora proces evropskih integracija mogla završiti mnogo ranije i već koristiti razvojne prednosti koje članstvo donosi, ukazujući na primjer Češke Republike i njenog ekonomskog napretka.

“Ovo je istorijska prilika. Danas je na nama da zaokružimo ovu priču i mislim da ovu priliku ne smijemo propustiti”, poručio je Milatović.

Govoreći o odnosima sa Češkom, predsjednik je istakao da je, pored kontinuirane političke i ekspertske podrške u zatvaranju pregovaračkih poglavlja, za Crnu Goru posebno važno češko iskustvo u korišćenju evropskih fondova.

Naglasio je da je potrebno već sada intenzivirati saradnju i pripremati crnogorske institucije kako bi država od trenutka punopravnog članstva mogla što uspješnije koristiti evropska sredstva za razvoj infrastrukture, ekonomije i unapređenje životnog standarda.

Poseban dio razgovora bio je posvećen saradnji u oblasti odbrane i mogućnostima da češka odbrambena industrija doprinese modernizaciji crnogorskog odbrambenog sistema.

Milatović je podsjetio da su se Crna Gora i Češka, kao NATO saveznice, na prošlogodišnjem samitu Alijanse u Hagu obavezale na dodatna izdvajanja za odbranu, ističući da je saradnja sa državama koje imaju razvijenu odbrambenu industriju posebno važna za Crnu Goru.

Ukazao je da Crna Gora nema razvijenu domaću vojnu industriju i da značajan dio sredstava za opremanje odbrambenog sistema usmjerava na nabavke iz inostranstva, zbog čega češko iskustvo i industrijski kapaciteti mogu imati značajnu ulogu u njegovoj modernizaciji.

“Mi vjerujemo Češkoj i upravo je ovaj sporazum u oblasti odbrane jedan od primjera tog međusobnog povjerenja”, poručio je Milatović, podsjećajući na sporazum između dvije vlade, kojem su prethodili razgovori tokom prošlogodišnje posjete predsjednika Pavela Crnoj Gori.

Osvrćući se na otvorena bilateralna pitanja sa Hrvatskom, predsjednik je ponovio stav da ona ne treba da predstavljaju prepreku evropskom putu Crne Gore.

Istakao je da Hrvatska ne bi trebalo da od Crne Gore zahtijeva ono što ni sama nije bila spremna da prihvati u odnosima sa Slovenijom tokom svog pristupanja Evropskoj uniji. Ocijenio je da dvije prijateljske države mogu imati različite stavove o pojedinim pitanjima, uz mogućnost njihovog rješavanja putem međunarodne arbitraže ili pred međunarodnim sudom.

Predsjednik Milatović na kraju je naglasio da Crna Gora ne smije propustiti priliku da završi proces evropskih integracija, ističući da odgovornost za ostvarenje tog cilja pripada svim političkim akterima, uz neophodnu podršku evropskih partnera, među kojima Češka Republika zauzima važno mjesto.

“Upravo je odgovornost svih u Crnoj Gori da se ova priča uspješno zaokruži”, poručio je predsjednik Milatović.