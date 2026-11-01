Inicijativom se predlaže i provjera eventualnih veza i oblika koordinacije koji bi mogli ukazivati na organizovano sprovođenje političkog uticaja iz inostranstva.

Izvor: Evropa sad

Poslanički klub Pokreta Evropa sad (PES) najavio je da će sjutra predsjedniku Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore dostaviti inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o mogućem hibridnom stranom uticaju na medijski i politički prostor u Crnoj Gori, saopšteno je iz te partije.

Kako se navodi u dokumentu koji je PES dostavio medijima, poslanici traže da se ispitaju finansijski, vlasnički i poslovni odnosi televizijskih emitera sa nacionalnom pokrivenošću sa kompanijama M:tel, Alta banka, Alta Pay Group i drugim povezanim subjektima.

Inicijativom se predlaže i provjera eventualnih veza i oblika koordinacije koji bi mogli ukazivati na organizovano sprovođenje političkog uticaja iz inostranstva.

Iz PES-a ističu da je cilj da se utvrdi da li su finansijski, telekomunikacioni i medijski kanali korišćeni za uticaj na javno mnjenje, uređivačku politiku i demokratske procese u Crnoj Gori, kao i da li takve aktivnosti predstavljaju potencijalni bezbjednosni rizik za državu.

Predlažu da Odbor organizuje kontrolno saslušanje predstavnika nadležnih bezbjednosnih i državnih institucija, od kojih bi bili zatraženi podaci o finansijskim, vlasničkim i poslovnim odnosima obuhvaćenih kompanija i medija.

PES smatra i da bi u razmatranje ovog pitanja trebalo uključiti Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i Odbor za ekonomiju, finansije i budžet. Takođe, predlažu da nadležne institucije dostave procjenu o eventualnom postojanju elemenata hibridnog stranog uticaja.

U inicijativi se naglašava da je potrebno na osnovu činjenica i dokumentacije utvrditi postoji li osnov za sumnju u koordinisano djelovanje koje bi moglo ugroziti medijski pluralizam, informativnu bezbjednost i demokratski poredak Crne Gore.

„Smatramo da je riječ o pitanju od posebnog javnog i nacionalnog bezbjednosnog značaja i predlažemo da ga Odbor uvrsti u svoj dnevni red“, navodi se u dokumentu koji potpisuje Klub poslanika PES-a.