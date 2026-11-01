Za sve koji u Crnu Goru dolaze od 1. novembra, prethodno pribavljanje vize biće obavezno, osim ako ispunjavaju neki od zakonom predviđenih uslova za izuzeće.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora od 1. novembra primjenjuje novi vizni režim za državljane Kine, Rusije, Turske, Bjelorusije i Saudijske Arabije, koji će za ulazak u našu zemlju ubuduće morati da pribave odgovarajuću vizu, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Izmjene su dio procesa usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije, a Vlada ih je usvojila 23. jula 2026. godine, kroz izmjene i dopune Uredbe o viznom režimu, prenosi CdM.

„Izmjene viznog režima sprovode se radi usklađivanja vizne politike Crne Gore sa viznom politikom Evropske unije i ispunjavanja obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji, uključujući aktivnosti u vezi sa zatvaranjem Pregovaračkog poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, u skladu sa obavezama utvrđenim Reformskom agendom“, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Novi propisi odnose se i na građane ovih država koji već borave u Crnoj Gori. Oni koji su zakonito ušli u zemlju najkasnije do 31. oktobra u 23.59 sati mogu ostati bez vize do 30 dana, u skladu sa pravilima koja su važila u trenutku njihovog ulaska.

Za sve koji u Crnu Goru dolaze od 1. novembra, prethodno pribavljanje vize biće obavezno, osim ako ispunjavaju neki od zakonom predviđenih uslova za izuzeće.

„Državljani navedenih država koji se 1. novembra 2026. godine zakonito nalaze u Crnoj Gori mogu nastaviti boravak u skladu sa propisima kojima se uređuje njihov boravak“, naveli su iz Ministarstva.

Promjene se odražavaju i na putovanja crnogorskih državljana u pojedine države.

Iz MVP-a su saopštili da su dobili zvaničnu notu Ambasade Bjelorusije, prema kojoj je od 1. novembra crnogorskim građanima potrebna viza za ulazak u tu zemlju.

Sa druge strane, putovanja u Kinu i dalje će biti moguća bez vize, i to do 31. decembra 2026. godine.

„Prema zvaničnim informacijama Ambasade Kine u Podgorici, državljanima Crne Gore omogućeno je putovanje bez obaveze pribavljanja vize do 31. decembra 2026. godine“, saopšteno je iz Ministarstva.

Za odlazak u Saudijsku Arabiju crnogorskim državljanima viza je bila potrebna i prije ovih izmjena.

Zahtjevi za crnogorske vize podnose se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore ili preko aplikacionih centara kompanije VFS Global u državama u kojima je ova usluga dostupna, piše CdM.

Iz Ministarstva naglašavaju da podnošenje zahtjeva nije moguće na teritoriji Crne Gore.

Konzularna taksa iznosi 35 eura, dok se za zahtjeve preko VFS Global centara dodatno plaćaju usluge posredovanja i poštanski troškovi.

Odluka o izdavanju vize donosi se u roku od deset dana. Ukoliko je potrebno dodatno razmatranje, postupak može trajati do 30 dana, a u slučajevima kada se traži dodatna dokumentacija rok se može produžiti na 60 dana.

Zahtjevi se podnose u sljedećim rokovima:

-Viza C, za kratkoročni boravak – najkasnije 15 dana prije planiranog putovanja.

-Viza D, za dugoročni boravak – najkasnije 60 dana prije planiranog putovanja.

Detalji o dokumentaciji i uslovima za izdavanje viza dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Novi režim predviđa i izuzetke za određene kategorije stranih državljana.

Bez obzira na vizni režim koji se primjenjuje na njihovu državu, u Crnu Goru mogu ući i boraviti do 30 dana osobe koje imaju važeću stranu putnu ispravu i važeću šengensku vizu, kao i vizu Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država ili Ujedinjenog Kraljevstva.

Ista mogućnost odnosi se i na osobe koje imaju važeću dozvolu boravka u nekoj od država šengenskog prostora, Australiji, Japanu, Kanadi, Novom Zelandu, Irskoj, SAD-u ili Ujedinjenom Kraljevstvu.

U oba slučaja boravak u Crnoj Gori ne može trajati duže od 30 dana, odnosno duže od roka važenja vize ili dozvole boravka ako on ističe ranije.

Ministarstvo vanjskih poslova najavilo je i proširenje mreže centara preko kojih će strani državljani moći da podnose zahtjeve za crnogorske vize, prenosi CdM.

U saradnji sa kompanijom VFS Global, ova mogućnost već postoji u Turskoj, Rusiji i Bjelorusiji.

„U narednom periodu planirano je otvaranje dodatnih aplikacionih centara u Narodnoj Republici Kini i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, kao i proširenje mreže u drugim državama i na dodatnim lokacijama u državama u kojima centri već postoje“, naveli su iz MVP-a.

Time bi trebalo da se olakša pristup konzularnim uslugama građanima država na koje se odnose nove vizne obaveze, bez potrebe da putuju do diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore.