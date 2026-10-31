Od 1. novembra počinje primjena novog viznog režima Crne Gore za državljane Kine, Rusije, Turske, Saudijske Arabije i Bjelorusije.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Državljanima Crne Gore će od 1. novembra biti potrebna viza za ulazak u Bjelorusiju, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, rekavši da su primili zvaničnu notu od ambasade te države.

Od 1. novembra počinje primjena novog viznog režima Crne Gore za državljane Kine, Rusije, Turske, Saudijske Arabije i Bjelorusije.

Prema zvaničnim informacijama Ambasade Kine u Podgorici, državljanima Crne Gore omogućeno je putovanje bez obaveze pribavljanja vize do 31. decembra, saopštilo je Ministarstvo.

Podsjećaju da je državljanima Crne Gore viza za ulazak u Saudijsku Arabiju bila potrebna i ranije.

Za uslove putovanja u druge zemlje, crnogorskim državljanima se savjetuje da prate zvanična obavještenja nadležnih organa tih zemalja, kao i informacije dostupne putem njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori.

"Ministarstvo vanjskih poslova nastaviće da prati razvoj situacije i blagovremeno informiše javnost o svim relevantnim promjenama u viznom režimu, u cilju pravovremenog informisanja građana i zaštite njihovih prava i interesa u međunarodnom kretanju", piše u saopštenju.