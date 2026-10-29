Završni dio sastanka obilježilo je usvajanje zajedničke Deklaracije sa preporukama, u kojoj je ponovo potvrđena opredijeljenost Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Usvajanjem zajedničke Deklaracije sa preporukama u Podgorici je završen 26. sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP). Sastankom su kopredsjedavali Dejan Đurović, u ime delegacije Skupštine Crne Gore, i Tomas Vajc, predstavnik delegacije Evropskog parlamenta, prenosi CdM.

Tokom dvodnevnog sastanka, poslanici dvije delegacije razmatrali su aktuelno stanje u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, reforme u oblasti vladavine prava, sa posebnim osvrtom na pravosuđe i borbu protiv organizovanog kriminala, kao i napredak u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena. Jedna od tema bile su i ustavne izmjene koje se nalaze u skupštinskoj proceduri, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Kopredsjedavajući POSP-a Dejan Đurović pozdravio je članove delegacije Evropskog parlamenta i poslanike crnogorskog parlamenta u ime predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koji je ukazao na značaj ovog odbora u procesu evropskih integracija. Posebno je istaknut napredak ostvaren tokom 28. saziva Skupštine Crne Gore.

Drugog dana sastanka, u prisustvu ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića, fokus razgovora bio je na reformama u oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

„Ističući značaj ove oblasti za Crnu Goru, ministar Ćulafić predstavio je ključne reformske korake koje je država preduzela u prethodnom periodu, uključujući donošenje brojnih zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata. Iako je pred Crnom Gorom još obaveza u procesu usklađivanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti, ministar je izrazio uvjerenje da će poglavlje 27 biti zatvoreno do kraja 2026. godine“, navodi se u saopštenju.

Završni dio sastanka obilježilo je usvajanje zajedničke Deklaracije sa preporukama, u kojoj je ponovo potvrđena opredijeljenost Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji.

„Članovi POSP-a istakli su da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji strateški cilj koji zahtijeva snažnu političku odgovornost, jedinstvo i odlučnost u završnoj fazi pregovaračkog procesa. Naglasili su da ostvareni napredak i privremeno zatvoreno 21 pregovaračko poglavlje predstavljaju značajan rezultat, ali da će konačan uspjeh zavisiti od sprovođenja suštinskih reformi i ostvarivanja mjerljivih rezultata, posebno u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Poručili su da je za uspješan završetak pregovora od ključne važnosti očuvanje političkog jedinstva i istrajnosti, kako bi se cjelokupni proces uspješno priveo kraju“, saopšteno je iz Skupštine.

U Deklaraciji je prepoznat napredak koji je Crna Gora ostvarila kroz sprovođenje reformi u ključnim oblastima, uz očekivanje da bi sva pregovaračka poglavlja mogla biti zatvorena do kraja 2026. godine, a država postati punopravna članica Evropske unije 2028. godine, prenosi CdM.

Usvojene preporuke ukazuju na to da će nastavak evropskog puta zahtijevati konkretne rezultate, dosljednu primjenu reformi i kontinuiranu političku odgovornost, uz podršku evropskih institucija i partnerski odnos sa Evropskom unijom.

Naredni sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje biće održan početkom marta u Strazburu, a domaćin će biti Evropski parlament, zaključuje se u saopštenju Skupštine Crne Gore.