Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš ocijenio je da inicijativa Pokreta Evropa sad (PES) za njegovo razrješenje predstavlja reakciju na slabljenje podrške toj partiji među građanima Pljevalja.

Izvor: Opština Pljevlja

Vraneš smatra da PES nije prepoznao poruke birača, navodeći da su konkretni infrastrukturni radovi, poput asfaltiranja puteva, izgradnje vodovoda, sportskih terena, javne rasvjete, parkinga i dječjih igrališta, ono što građani očekuju od lokalne vlasti.

On je podsjetio i na ranije kritike na račun PES-a, tvrdeći da je ta partija od četiri odbornika, koliko je imala nakon izbora 2023. godine, spala na dva. Tom prilikom poručio je da političke partije moraju više voditi računa o povjerenju građana, a manje o sopstvenim ambicijama.

Inicijativom koju je pokrenuo pljevaljski odbor PES-a zatraženo je hitno preispitivanje odnosa unutar lokalne vlasti, uključujući i smjenu Vraneša, koji je na čelu Opštine kao kadar Nove srpske demokratije (NSD).

Iz PES-a su kao razloge za takav zahtjev naveli nezadovoljstvo upravljanjem opštinskim finansijama i nedostatak razvojnih projekata.

Vraneš je povodom inicijative reagovao i na društvenim mrežama, gdje je podsjetio na ranije političke promjene u lokalnom parlamentu. Tom prilikom kritikovao je funkcionere PES-a koji su, uprkos prelasku te partije u opoziciju, ostali na pozicijama u lokalnoj upravi.

U objavi je, uz ironičan komentar o novom pokušaju promjene političkih odnosa, iznio i aluzije na interesovanje pojedinih aktera za opštinske resurse.