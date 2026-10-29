Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš ocijenio je da inicijativa Pokreta Evropa sad (PES) za njegovo razrješenje predstavlja reakciju na slabljenje podrške toj partiji među građanima Pljevalja.
Vraneš smatra da PES nije prepoznao poruke birača, navodeći da su konkretni infrastrukturni radovi, poput asfaltiranja puteva, izgradnje vodovoda, sportskih terena, javne rasvjete, parkinga i dječjih igrališta, ono što građani očekuju od lokalne vlasti.
On je podsjetio i na ranije kritike na račun PES-a, tvrdeći da je ta partija od četiri odbornika, koliko je imala nakon izbora 2023. godine, spala na dva. Tom prilikom poručio je da političke partije moraju više voditi računa o povjerenju građana, a manje o sopstvenim ambicijama.
Inicijativom koju je pokrenuo pljevaljski odbor PES-a zatraženo je hitno preispitivanje odnosa unutar lokalne vlasti, uključujući i smjenu Vraneša, koji je na čelu Opštine kao kadar Nove srpske demokratije (NSD).
Iz PES-a su kao razloge za takav zahtjev naveli nezadovoljstvo upravljanjem opštinskim finansijama i nedostatak razvojnih projekata.
Vraneš je povodom inicijative reagovao i na društvenim mrežama, gdje je podsjetio na ranije političke promjene u lokalnom parlamentu. Tom prilikom kritikovao je funkcionere PES-a koji su, uprkos prelasku te partije u opoziciju, ostali na pozicijama u lokalnoj upravi.
U objavi je, uz ironičan komentar o novom pokušaju promjene političkih odnosa, iznio i aluzije na interesovanje pojedinih aktera za opštinske resurse.