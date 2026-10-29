Iz PES-a smatraju da se novi opštinski budžet ne bi smio usvojiti bez precizno definisanih razvojnih ciljeva, prioriteta i konkretnih projekata koji bi doprinijeli unapređenju životnog standarda građana i ekonomskom razvoju Pljevalja.

Izvor: Opština Pljevlja

Pokret Evropa sad (PES) u Pljevljima pozvao je odbornike parlamentarne većine da hitno preispitaju postojeće političke odnose i razmotre smjenu predsjednika Opštine Darija Vraneša iz Nove srpske demokratije (NSD). Kao razloge za takav zahtjev navode nezadovoljstvo stanjem u opštinskim finansijama, izostanak značajnih razvojnih projekata i nedostatak jasne strategije za budućnost grada, prenose Vijesti.

Iz PES-a smatraju da se novi opštinski budžet ne bi smio usvojiti bez precizno definisanih razvojnih ciljeva, prioriteta i konkretnih projekata koji bi doprinijeli unapređenju životnog standarda građana i ekonomskom razvoju Pljevalja.

Posebno ukazuju na, kako tvrde, veoma nizak nivo realizacije tekućeg budžeta, dok u kapitalnom budžetu, prema njihovim ocjenama, nema projekata od strateškog značaja za opštinu.

Zabrinutost izražavaju i zbog odnosa prema kapitalnim investicijama, među kojima su projekti toplifikacije i izgradnje nove bolnice, koji su već u fazi realizacije. U PES-u ocjenjuju da je neophodno odgovornije upravljanje razvojnim potencijalima i veća posvećenost konkretnim rezultatima.

Iz ove partije poručuju da se nedostatak razvojne politike ne može predstavljati kao uspjeh, niti politička stabilnost može biti opravdanje za izostanak vidljivih pomaka. Zbog toga su pozvali odbornike parlamentarne većine da se jasno izjasne o budućem pravcu upravljanja opštinom.

„Vrijeme je da se prekine praksa u kojoj odluke donosi pojedinac, a posljedice snose građani“, poručili su iz PES-a Pljevlja.

Ovaj poziv dolazi nakon što je PES početkom aprila ove godine odlučio da napusti lokalnu vlast, jer koalicioni partneri nijesu podržali njihov zahtjev za smjenu Vraneša. Ipak, uprkos izlasku iz vlasti, pojedini funkcioneri te partije i dalje obavljaju rukovodeće funkcije u lokalnoj upravi.

Tada su iz PES-a saopštili da više ne žele da budu dio vlasti u kojoj, kako su naveli, nema jasnih pravila, političkih dogovora i odgovornosti prema građanima, pišu Vijesti.

„Ne želimo biti dio vlasti u kojoj ne postoje jasna pravila, politički dogovori i odgovornost prema građanima. Bez koalicionog sporazuma i elementarnog povjerenja među partnerima nije moguće voditi stabilnu i odgovornu lokalnu upravu niti realizovati projekte od značaja za razvoj Pljevalja“, saopšteno je iz PES-a.

Istovremeno, najavili su da će u lokalnom parlamentu djelovati kao odgovoran i konstruktivan politički subjekt, podržavajući odluke koje su u interesu građana, ali i ukazujući na svaki oblik političke neodgovornosti.

Najnovijom inicijativom PES ponovo otvara pitanje funkcionisanja lokalne vlasti u Pljevljima, insistirajući na većoj odgovornosti, jasnijim razvojnim prioritetima i konkretnim rezultatima u upravljanju opštinom.