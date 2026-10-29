Spajić je ocijenio da su odnosi sa susjedima dobri, ističući da Crna Gora želi intenzivniju saradnju sa Srbijom.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić danas odgovara na pitanja poslanika tokom posebne sjednice Skupštine Crne Gore posvećene premijerskom satu. Među glavnim temama su odnosi sa susjednim državama, rast cijena, životni standard penzionera, realizacija infrastrukturnih projekata, uspostavljanje nacionalne kontrole letenja i najava otvaranja državnog supermarketa, prenosi CdM.

Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić zatražio je od premijera ocjenu dosadašnjih odnosa Crne Gore sa susjednim zemljama, kao i procjenu njihovog budućeg razvoja.

Čarapića je interesovalo koje korake Vlada planira da preduzme kako bi unapređenje regionalne saradnje doprinijelo ostvarivanju strateških ciljeva države.

Spajić je ocijenio da su odnosi sa susjedima dobri, ističući da Crna Gora želi intenzivniju saradnju sa Srbijom.

„Što se Srbije tiče, mi smo uvijek bili spremni na saradnju, ali nismo imali priliku da to uradimo. Radujemo se izjavama Studentske liste da je došlo novo vrijeme za odnose Crne Gore i Srbije, to i mi smatramo. Sa radošću ćemo pristupiti stvaranju odnosa kakve građani dvije zemlje zaslužuju. Došlo je novo vrijeme za odnose sa Srbijom“, poručio je premijer.

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković zatražio je od Spajića da obrazloži koje mjere Vlada namjerava da preduzme zbog, kako je naveo, pogoršanja životnog standarda penzionera. Živković smatra da je njihov materijalni položaj danas posebno težak.

Inflacija će biti jedna od centralnih tema sjednice. Predsjednik Kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće premijera kako Vlada objašnjava podatke prema kojima je godišnja inflacija u Crnoj Gori u septembru bila viša nego u 90 odsto zemalja Evropske unije i u većini država regiona.

Mugoša će ukazati i na to da je u septembru zabilježena najviša godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori od aprila 2024. godine, te zatražiti konkretne informacije o mjerama koje je Vlada tokom ove godine sprovela radi usporavanja rasta cijena.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović zatražiće odgovor na pitanje o realizaciji ranije najavljenog projekta državnog supermarketa.

„Koja je tačna adresa državnog preduzeća (supermarketa) čije ste osnivanje najavili prije par godina?“, glasi pitanje koje će Abazović uputiti premijeru.

Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović otvoriće pitanje stambene politike prethodnih vlada, sa posebnim osvrtom na dodjelu državnih stanova, stambene kredite i otpis dugova sudijama i tužiocima.

On će pitati Spajića da li smatra da su takve mjere predstavljale način političkog favorizovanja pojedinaca i stvaranja zavisnosti pravosuđa, sa mogućim uticajem na sudske odluke, pokretanje krivičnih postupaka i sadržaj optužnica.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević zatražiće od premijera da prokomentariše izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, za koju tvrdi da je crnogorske građane uporedila sa ovcama, a Crnu Goru sa stadom.

Nezavisna poslanica Maja Vučelić pitaće kada Vlada planira da formira strateško koordinaciono tijelo koje bi upravljalo uspostavljanjem nacionalne kontrole letenja, sa ciljem da taj sistem bude uspostavljen do 2030. ili 2031. godine.

Vučelić će tražiti i objašnjenje na koji način Vlada namjerava da ovaj proces poveže sa modernizacijom crnogorskih aerodroma, jačanjem nacionalnog avio-prevoznika ToMontenegro i razvojem cjelokupnog vazduhoplovnog sektora.

Potpredsjednik Skupštine iz Bošnjačke stranke Mirsad Nurković tražiće informacije o daljoj realizaciji projekta ski-centra Hajla–Štedim.

Njegova pitanja odnosiće se na rok za završetak postupka javne nabavke i potpisivanje ugovora za izgradnju bazne stanice, kao i na očekivani početak, dinamiku izvođenja i završetak radova, piše CdM.

Nurković će, takođe, tražiti pojašnjenje kako i u kojem roku Vlada planira da obezbijedi preostali novac do ukupno 40 miliona eura predviđenih kapitalnim budžetom, kako bi kompleks bio završen i stavljen u komercijalnu funkciju.

Šef Kluba poslanika Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative (DUA–HGI) Adrijan Vuksanović pitaće premijera kako ocjenjuje aktuelno stanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, sa posebnim naglaskom na odnose sa Hrvatskom.

Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni zatražiće od Spajića informacije o napretku dva značajna infrastrukturna projekta u Ulcinju – izgradnji mosta na Bojani i izgradnji luke Liman.

Očekuje se da odgovori premijera tokom sjednice pruže dodatne informacije o planovima Vlade u oblastima regionalne saradnje, ekonomskog standarda građana, razvoja infrastrukture i evropskih integracija.