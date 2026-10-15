Razgovori Milatovićevog kabineta i MVP-a počeli su početkom ove godine, a dosad nije bilo značajnijih pomaka, iako su ambasadorska mjesta na više značajnih evropskih adresa upražnjena.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) Periša Kastratović i generalna direktorica direktorata za međunarodno-pravne poslove u tom resoru Ivana Šikmanović, pominju se kao potencijalni kandidati za ambasadore Crne Gore u Briselu i Londonu, saznaju Vijesti.

To su rezultati dosadašnjih neformalnih konsultacija resora diplomatije i kabineta šefa države Jakova Milatovića o imenovanju ambasadora na više adresa, nezvanično saznaju Vijesti.

Izvor ovog lista upoznat s tokom konsultacija rekao je i da bi kandidatkinja za ambasadorku u Grčkoj mogla da bude Ivana Živković, koja je trenutno prva savjetnica u ambasadi u Atini, dok je kao kandidat za mjesto u Pragu pominjan generalni sekretar MVP-a Adis Pepić.

“Kandidati za upražnjena mjesta u Bratislavi i Madridu bi trebalo da budu izbor predsjednika Milatovića, a još nema predloga za mjesto ambasadora u Berlinu”, rekao je sagovornik Vijesti.

Pepić je funkcioner Bošnjačke stranke (BS) šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, dok su pojedini crnogorski mediji pisali da je Živković kadar Nove srpske demokratije prvog čovjeka Skupštine Andrije Mandića.

Razgovori Milatovićevog kabineta i MVP-a počeli su početkom ove godine, a dosad nije bilo značajnijih pomaka, iako su ambasadorska mjesta na više značajnih evropskih adresa upražnjena.

Tako Crna Gora u finišu procesa evropskih integracija nema ambasadora u Berlinu, dok je mandat šefu misije pri Evropskoj uniji Petru Markoviću istekao u septembru prošle godine, ali je od tada više puta produžavan na po tri mjeseca.

Prema Ustavu (član 95), predsjednik postavlja i opoziva ambasadore na predlog Vlade i uz mišljenje skupštinskog Odbora za međunarodne odnose.

Zakonom o vanjskim poslovima (član 63) propisano je da najviše 30 odsto ambasadora može biti imenovano politički, pišu Vijesti.



Iz MVP-a su “Vijestima” rekli da je taj resor, u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima, sproveo aktivnosti iz svoje nadležnosti u vezi sa popunjavanjem mjesta šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu i predložilo kandidate za popunjavanje upražnjenih mjesta šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava.

“Imajući u vidu prirodu postupka imenovanja šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava, Ministarstvo o imenima potencijalnih kandidata neće izlaziti u javnost, niti komentarisati pojedinačne faze postupka prije njegovog okončanja. Takav pristup utemeljen je na principu povjerljivosti i internosti procedure, koja se sprovodi u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima, kao i pravilima i praksom međunarodnih odnosa”, piše u odgovoru redakciji Vijesti.

Dodali su da, shodno tome, ne mogu potvrđivati, niti komentarisati navode o konkretnim kandidatima za dužnost ambasadora Crne Gore u Njemačkoj, odnosno šefa Misije pri EU u Briselu.

“Istovremeno, MVP kontinuirano vodi računa o adekvatnoj zastupljenosti i efikasnom funkcionisanju diplomatsko-konzularne mreže Crne Gore, posebno imajući u vidu značaj naših bilateralnih odnosa i završnu fazu procesa evropske integracije Crne Gore”, poručili su.

S druge strane, iz Milatovićevog kabineta su “Vijestima” saopštili da su sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova u više navrata obavili konsultacije o mogućim kandidatima za ambasadora u Berlinu i šefa Misije u Briselu.

Naveli su da su tokom razgovora razmatrana i konkretna personalna rješenja, ali da konačan dogovor o kandidatima još nije postignut, niti je postupak njihovog imenovanja formalizovan.

“Imajući u vidu da je riječ o konsultacijama koje su u toku, smatramo da ne bi bilo primjereno iznositi imena potencijalnih kandidata prije postizanja dogovora i sprovođenja odgovarajućih procedura. Stav predsjednika je da je neophodno što prije okončati proces imenovanja ambasadora u Berlinu i novog šefa Misije Crne Gore pri EU u Briselu, uz izbor kandidata čije profesionalne reference, diplomatsko iskustvo i kredibilitet odgovaraju značaju ovih diplomatskih funkcija”, naveli su.

Istakli su da situacija u Berlinu i Briselu nije identična, podsjećajući da Crna Gora u Berlinu nema imenovanog ambasadora, dok u Briselu dužnost šefa Misije i dalje obavlja Petar Marković, kom je redovni mandat istekao i nakon toga produžavan.

“Zato smatramo da je važno da se i za ovu poziciju obezbijedi trajno kadrovsko rješenje, jer produžavanje mandata ne treba da bude zamjena za redovan proces imenovanja. Crna Gora se nalazi u izuzetno važnoj fazi evropskih integracija, zbog čega je neophodno da na ključnim evropskim adresama ima snažno i stabilno diplomatsko predstavljanje. Berlin je jedan od najvažnijih političkih centara EU, dok Misija u Briselu ima neposrednu ulogu u zastupanju interesa Crne Gore pred evropskim institucijama i u procesu pristupanja”, kazali su, prenose Vijesti.



Periša Kastratović imenovan je na poziciju državnog sekretara u MVP-u na jesen 2024. godine. U njegovoj biografiji na sajtu Vlade piše da je radio u ambasadi Crne Gore u Italiji, kao i da je radno iskustvo sticao u MVP-u i kabinetu predsjednika Vlade, a da je potom kao diplomata službovao u crnogorskoj ambasadi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Navodi se da je nakon povratka u zemlju imenovan za savjetnika tadašnjeg predsjednika Skupštine Ivana Brajovića, gdje se prioritetno bavio međunarodnim odnosima.

Od septembra 2019. do jeseni 2024. bio je ambasador u Turskoj, a od juna 2021. i nerezidentni ambasador u Azerbejdžanu i Iranu.

Ivana Šikmanović od novembra 2023. godine obavlja funkciju generalne direktorice u direktoratu za međunarodno pravne poslove, a u njenoj biografiji se navodi da je radni odnos u Ministarstvu zasnovala je 2009. U periodu od 2009. do 2018. bila je angažovana na različitim pozicijama u Generalnom sekretarijatu - Odjeljenju za upravljanje ljudskim resursima, Generalnom direktoratu za multilateralne odnose - Direkciji za Ujedinjene nacije i Službi za međunarodne pravne poslove.

U periodu od januara 2018. do septembra 2023. bila je raspoređena na rad u ambasadi Crne Gore u Rusiji i ambasadi u Sjevernoj Makedoniji.

Njen suprug, Ivan Šikmanović savjetnik je predsjednika države Milatovića.

Ivana Živković je po profesiji stomatološkinja, a bila je direktorica Direktorata za javno zdravlje u Ministarstvu zdravlja, dok je tim resorom rukovodila Jelena Borovinić Bojović. Ona je na mjesto savjetnice u ambasadi u Atini raspoređena na jesen 2025, a “Vijesti” su u aprilu 2024. pisale da je i tada bila kandidatkinja za ambasadorku u Grčkoj.

Adis Pepić je za generalnog sekretara MVP-a imenovan u avgustu 2024, neposredno nakon što je Ibrahimović postao rukovodilac tog resora. U njegovoj biografiji piše da je radni angažman započeo u lokalnim nevladinim organizacijama, nakon čega je radio kao urednik mjesečnog časopisa “Bošnjačke novine”, u periodu od 2011. do 2014.

Od 2014. godine bio je sekretar Skupštine opštine Rožaje i na toj poziciji se zadržao do 2017. Nakon toga, karijeru nastavlja u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, gdje je četiri godine obavljao funkciju generalnog sekretara. U periodu od 2022. do 2024. godine bio je na poziciji sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja.