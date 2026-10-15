Vlada je na današnjoj 142. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

Izvor: Vlada Crne Gore

U tom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Rješenje o prestanku mandata sekretarke Ministarstva zdravlja Nade Milatović,

2. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijski nadzor u Ministarstvu turizma Milene Tošić,

3. donijela Rješenje o postavljenju Milene Tošić za sekretarku Ministarstva turizma,

4. donijela Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“: Tihomira Dragaša, Mitra Šušića, Aleksandre Gardašević – Slavuljice, Petra Glomazića i Giuseppea Renge,

5. donijela Rješenje o imenovanju Vukadina Stojanovića, Tihomira Dragaša, Mitra Šušića, Petra Glomazića i Jelene Stamenić za članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“,

6. donijela rješenje o postavljenju Almedine Vukić-Martinović za pomoćnicu generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljku Sektora za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade,

7. donijela rješenje o postavljenju Ivana Brajkovića za pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovodioca Sektora za poslove protokola,

8. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. članice Državne komisije za žalbe Jelene Dajević,

9. donijela Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Mladena Milovića,

10. donijela Rješenje o imenovanju Vlada Simonovića za člana Odbora direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

11. odredila Dejanu Uskoković za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na X vanrednoj Skupštini akcionara Društva „Novi Prvoborac“ AD Herceg Novi i

12. donijela Rješenje o imenovanju Aleksandra Novosela za člana Odbora direktora “Novi Prvoborac” AD Herceg Novi.