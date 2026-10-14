Građanima Crne Gore biće potrebne vize za putovanje u Rusiju zbog odluke Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Izvor: YouTube/screenshot/JSchannel

Zaharova je za ruski list Izvestija potvrdila da je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore 28. septembra obavijestilo rusku stranu da sporazum o uslovima međusobnih putovanja građana, potpisan 24. septembra 2008. godine, više nije na snazi.

„Shodno tome, i građani Crne Gore će morati da dobiju vize za putovanja u Rusiju. Ova odluka Podgorice očigledno šteti crnogorskim interesima“, rekla je Zaharova.

Ona je ocijenila da se „u ime evropskih nada“ sistematski uništavaju dugogodišnja dostignuća u rusko-crnogorskim odnosima, a da se ekonomskim posljedicama takvih koraka ne posvećuje dužna pažnja.

Prema njenim riječima, uvođenje viznog režima smanjiće turistički tok iz Rusije, naštetiti crnogorskim preduzećima i dovesti do pogoršanja investicione klime u zemlji.

„Istovremeno, naravno, besmisleno je da crnogorske vlasti očekuju nadoknadu od Brisela za neizbježne gubitke“, dodala je Zaharova.

Podsjećamo da je Vlada Crne Gore odlučila da od 1. novembra 2026. godine uvede vizni režim za građane Rusije, Bjelorusije i Turske, u skladu sa usklađivanjem vizne politike sa Evropskom unijom.