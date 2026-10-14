Za usvajanje ustavnih izmjena neophodna je podrška najmanje 54 poslanika

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica Skupštine Crne Gore biće nastavljena danas u 12 časova, a jedna od tema o kojoj će raspravljati poslanici jeste Nacrt amandmana XXII na Ustav Crne Gore. Za usvajanje ustavnih izmjena neophodna je podrška najmanje 54 poslanika.

Ustavni odbor utvrdio je tekst amandmana na sjednici održanoj 4. septembra. Predloženo rješenje odnosi se na izmjenu stava 4 člana 86 Ustava Crne Gore, kojim se reguliše pitanje imuniteta, prenosi CdM.

Predloženim izmjenama predviđeno je da predsjednik države i članovi Vlade ne budu zaštićeni imunitetom u slučajevima krivičnih djela protiv službene dužnosti. U ovu grupu spadaju, između ostalog, zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita, kao i druga srodna krivična djela.

Kako se navodi u obrazloženju amandmana, namjera predlagača je da se ojača odgovornost najviših funkcionera izvršne vlasti, uz očuvanje imuniteta kao pravnog instituta.

„Uvođenjem ovog ustavnog rješenja jasno se potvrđuje da najviši funkcioneri izvršne vlasti ne smiju biti iznad zakona, što predstavlja jedan od temeljnih postulata demokratskog društva“, ističe se u obrazloženju amandmana.

U dokumentu se pojašnjava da je svrha imuniteta da zaštiti nosioce javnih funkcija od eventualno neosnovanih pravnih postupaka koji bi mogli otežati obavljanje njihovih ustavnih dužnosti. Međutim, takva zaštita, kako se navodi, ne bi smjela da onemogući utvrđivanje krivične odgovornosti za zloupotrebu javnih ovlašćenja.

Prema predloženom modelu, funkcionerima bi i dalje bila obezbijeđena funkcionalna zaštita za mišljenja koja iznose i glasove koje daju tokom obavljanja funkcije, dok bi imunitet bio isključen u postupcima koji se odnose na krivična djela protiv službene dužnosti.

Jedan od razloga za predlaganje ustavnih izmjena jeste i usklađivanje sa preporukama Grupe država protiv korupcije (GRECO). Ta organizacija ukazala je na potrebu preispitivanja imuniteta članova Vlade kako bi se iz zaštite izuzela krivična djela povezana sa korupcijom, nezavisno od visine zaprijećene kazne.

Pozivajući se na izvještaj GRECO-a iz 2022. godine, predlagač podsjeća da su u postojećem sistemu prepoznati određeni nedostaci, naročito kada je riječ o koruptivnim krivičnim djelima za koja je propisana kazna zatvora do pet godina, prenosi CdM.

U obrazloženju se navodi i da je formulacija „krivična djela protiv službene dužnosti“ preciznija sa pravnog stanovišta od šireg izraza „krivična djela sa elementom korupcije“, budući da je riječ o kategoriji koja je već jasno određena Krivičnim zakonikom.

„Predloženo rješenje obezbjeđuje efikasniju primjenu u praksi“, navodi se u dokumentu, uz ocjenu da bi precizno definisanje krivičnih djela obuhvaćenih izmjenama doprinijelo većoj pravnoj sigurnosti i smanjilo mogućnost različitih tumačenja.

Predlagač ocjenjuje da bi usvajanje amandmana predstavljalo korak ka jačanju vladavine prava, efikasnijoj borbi protiv korupcije i usklađivanju crnogorskog pravnog sistema sa međunarodnim standardima. Očekuje se da bi takvo rješenje doprinijelo i napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija, posebno u okviru Poglavlja 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava.