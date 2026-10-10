Prema informacijama Portala RTCG, šefovi poslaničkih klubova parlamentarne većine uputili su večeras URA poziv da se izjasni o ovom pitanju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predstavnici parlamentarne većine pozvali su Građanski pokret URA da u što kraćem roku iznese eventualne političke zahtjeve, predloge i primjedbe od kojih zavisi podrška te partije ustavnim promjenama. Cilj je postizanje dogovora i usvajanje izmjena najkasnije do utorka, 13. oktobra, kada ističe rok za donošenje ove parlamentarne odluke.

Prema informacijama Portala RTCG, šefovi poslaničkih klubova parlamentarne većine uputili su večeras URA poziv da se izjasni o ovom pitanju.

Dokument koji je RTCG imao uvid potpisali su šef poslaničkog kluba PES-a Vasilije Čarapić, šef kluba NSD-a Dejan Đurović, šef kluba Demokrata Boris Bogdanović, šef kluba BS-a Amer Smailović, šef kluba SNP-CIVIS-a Bogdan Božović i šef kluba Albanskog foruma Artan Cobi.

„Pozivamo vas da, u najkraćem mogućem roku, dostavite eventualne političke zahtjeve, predloge i primjedbe od čijeg ispunjenja zavisi vaša podrška ustavnim promjenama, kako bismo obezbijedili dogovor i njihovo izglasavanje najkasnije u utorak, 13. oktobra, kao krajnjem roku za ovu parlamentarnu odluku. Očekujemo da će partija koja je opredijeljena za punopravno članstvo Crne Gore u EU dati doprinos za sprovođenje ustavnih izmjena kojima se uvodi provjera integriteta za buduće članove Vlade, što istovremeno predstavlja važan korak u jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, navedeno je u dokumentu upućenom pokretu URA, u koji je RTCG imao uvid.

Usvajanje ovih izmjena, koje su usaglašene sa Evropskom komisijom, smatra se jednim od ključnih uslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 23. Za njihovo usvajanje potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu, što podrazumijeva i postizanje dogovora sa opozicijom.

„Evropski put Crne Gore ne dozvoljava odlaganja i izgovore. Jačanje integriteta institucija, odgovornost i efikasna borba protiv korupcije i kriminala ključni su za izgradnju povjerenja građana i napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Poziv upućujemo sa spremnošću da dogovoreni doprinos bude zajednički i da svako ponese zasluženi dio odgovornosti za uspjeh. Za Crnu Goru je najvažnije da potrebne odluke budu donesene na vrijeme. Očekujemo vaš odgovor i spremni smo da razgovore započnemo odmah, kako bi utorak bio dan odluke i konkretnog evropskog napretka“, poručili su predstavnici parlamentarne većine u pozivu upućenom pokretu URA.