Poslanica Demokrata i potpredsjednica Skupštine Anđela Vojinović kazala je da je godinama postojao sistem u kojem su funkcionerima pod povoljnim uslovima dodjeljivani stanovi, građevinsko zemljište i druga imovina.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Demokratska Crna Gora predložila je zakon kojim bi osobe kojima su, dok su obavljale javne funkcije, dodijeljeni stanovi pod povlašćenim uslovima bile obavezane da ih vrate ili otkupe po punoj tržišnoj vrijednosti, prenose VIjesti.

Poslanica Demokrata i potpredsjednica Skupštine Anđela Vojinović kazala je da je godinama postojao sistem u kojem su funkcionerima pod povoljnim uslovima dodjeljivani stanovi, građevinsko zemljište i druga imovina.

"Godinama smo imali sistem u kome su se stanovi, građevinska zemljišta i slično dodjeljivali funkcionerima po povlaštenim uslovima. Bilo je slučajeva da neko od vladine komisije traži 30.000, a dobije 40.000 eura. Danas predlažemo zakon po kome će svakom ko je stekao stan po povoljnim uslovima tražiti da ih vrati ili otkupe po punim tržišnim cijenama", rekla je na konferenciji za medije poslanica Demokrata i potpredsjednica Skupštine Anđela Vojinović.

Vojinović je poručila da sredstva građana moraju biti korišćena u interesu javnosti.

"Ovaj zakon obuhvata period dobijanja stanova unazad 15 godina, kad je otpočela primjena Zakona o stanovanju", pojasnila je ona.

Poslanica Demokrata Valentina Minić navela je da predložene izmjene ne obuhvataju stanove koje su dodjeljivale lokalne samouprave, kao ni one koje su dodijelili tužilački i sudski savjeti, pišu Vijesti.

"Oni koji su uzimali stanove od građana, moraće da ih otplate po poreskoj osnovi od sto odsto. Tadašnji funkcioneri su sebi podijelili preko 20.000 kvadratnih metara stanova. Posebno naglašavalo da se radi o stanovima koje je vladina komisija dodijelila javnim funkcionerima", kazala je ona.

Minić je istakla da su pojedini funkcioneri nakon toga prodavali stanove po znatno višim cijenama od onih po kojima su ih dobili.

"Značajan broj funkcionera je, kako je rekla, prodavao stanove po cijeni deset puta većoj od one koju su platili."

Kao primjer je navela slučaj funkcionera koji je, prema njenim riječima, već posjedovao značajnu imovinu, a ipak je dobio još jedan stan.

"Imali smo jednog direktora koji je imao tri stana, dvije kuće, pa mu je dodijeljen još jedan stan. Dominantan dio ovih podataka utvrdila je Vanja Ćalović. Došlo je vrijeme da se ti stanovi otplate u skladu sa zakonom", poručila je poslanica Demokrata.