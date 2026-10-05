Odobrnici Evropski savez u SO Tivat zajedno sa kolegama iz opozicije zvanični su predali u proceduru prijedlog za smjenu predsjednika SO Tivat Miljana Markovića.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

,,Za Evropski savez ovo nije pitanje političkih kombinacija, već elementarnog dostojanstva Tivta. Izražavanje saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, i to sa pozicije prvog čovjeka tivatskog parlamenta, predstavlja sramotan čin i direktan udar na antifašističke i evropske vrijednosti našeg grada. Preko toga ne prelazimo", navode u saopštenju iz Evropskog saveza, piše Dan.

Dodaju da nisusrljali sa inicijativom jer nisu htjeli da daju povod za uvođenje prinudne uprave, što je očigledno bio plan gradonačelnika Komnenovića.

,,Odgovorno smo sačuvali Skupštinu funkcionalnom, a sada čuvamo obraz Tivta. Time smo dokazali da ne igramo ni za čiji politički tim, već isključivo za interese građana.Sada je red na one koji čine vlast. Pozivamo grupaciju „Narod pobjeđuje“ Željka Komnenovića i „Krtoljsku listu“ Jovana Brinića da podrže smjenu. Mjesecima po podgoričkim centralama NSD-a uzalud tražite da vam sklone Markovića evo vam prilike da to uradite u Tivtu. Pokažite da li vam je preči obraz grada ili čuvanje fotelja po svaku cijenu", saopštili su i dodali:

"Naš stav ostaje nepokolebljiv: NE prinudnoj upravi, ali i odlučno NE veličanju ratnih zločinaca u Tivtu."