"Tokom uređivanja imovinsko-pravne dokumentacije, moji roditelji su pred nadležnim organima pokrenuli formalni prenos tog dijela kuće na moje ime"

Izvor: Youtube/MediaBiro/Screenshot

"Kako je sam postupak pred katastrom trajao duže vrijeme, napravio sam previd i promjenu nisam prijavio u roku od 30 dana, već naknadno, što u potpunosti prihvatam kao sopstvenu grešku", saopštio je danas predsjednik Skupštine opštine (SO) Tivat Miljan Marković, prenose Vijesti.

"Vijesti" su juče pisale da je Marković prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer nije prijavio uvećanje imovine i nije dostavio tačne podatke o imovini, stoji u odluci Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), objavljenoj na njihovom sajtu.

Agencija za sprečavanje korupcije je utvrdila da Marković nije prijavio da je postao vlasnik nepokretnosti u tivatskom naselju Mrčevac, koja je na njegovo ime upisana 2023. godine, ali i da nije u roku od 30 dana dostavio poseban izvještaj o uvećanju imovine većem od 10.000 eura.

"Kada je riječ o akcijama fonda Atlas-Mont, došlo je do tehničke greške prilikom unosa podataka u elektronski formular na sajtu Agencija za sprečavanje korupcije. Greškom je unesen broj 5 umjesto 5.000. Radi potpune informacije, vlasnik sam ovih akcija više od 20 godina, a cijena jedne akcije iznosi 0,0306 centi", rekao je Marković u saopštenju.

On je dodao da ukupna tržišna vrijednost 5.000 akcija iznosi 153 evra, što, kako je rekao, jasno pokazuje da nije postojala namjera prikrivanja imovine niti bilo kakva materijalna korist, "već isključivo tehnička greška pri unosu".

"Nepokretnost koja se pominje predstavlja porodičnu kuću u kojoj živim od djetinjstva, a od 2013. godine u jednom manjem dijelu te kuće živim sa suprugom i djecom. Tokom uređivanja imovinsko-pravne dokumentacije, moji roditelji su pred nadležnim organima pokrenuli formalni prenos tog dijela kuće na moje ime. Kako je sam postupak pred katastrom trajao duže vrijeme, napravio sam previd i promjenu nisam prijavio u roku od 30 dana, već naknadno, što u potpunosti prihvatam kao sopstvenu grešku", rekao je, javljaju Vijesti.

Marković je kazao da podržavam istraživačko novinarstvo, koje za cilj ima informisanje javnosti.

Dodao je i da je svjestan da je Agencija za sprečavanje korupcije postupila u skladu sa zakonom, te da neće koristiti pravo žalbe.

"...jer smatram da je ispravno prihvatiti odgovornost čak i za nenamjerni previd koji ima simboličnu ekonomsku vrijednost. Razumijem da se u vremenu pojačanih političkih aktivnosti i ovakve teme koriste u javnom prostoru, ali je važno da građani imaju potpune i tačne informacije. Ostajem posvećen transparentnom i odgovornom obavljanju javne funkcije i spreman sam da prihvatim svaki opravdan institucionalni nadzor", zaključio je Marković.