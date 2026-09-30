Crna Gora će sjutra biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman i komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos sjutra će položiti vijence kod spomen-ploče hrvatskim logorašima u Morinju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, ceremonija polaganja vijenaca počeće u 16:10 časova, dok su izjave za javnost troje zvaničnika predviđene u 16:30 časova.

Logor Morinj, osnovala je JNA kod Kotora, a funkcionisao je od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine i u njemu su bili zatočeni i zlostavljani hrvatski državljani, među kojima i civili.

Crna Gora će sjutra biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Kako je najavljeno, komesarka Kos učestvovaće na plenarnoj sjednici i panel-diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u Procesu i Britanije.