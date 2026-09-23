Nakon što mu je oružje zatajilo zbog aktivirane kočnice u trenutku kada je pokušao da izvrši likvidaciju pred punim restoranom, brza reakcija osoblja i gostiju spriječila je tragediju i poslala napadača na višedecenijsku robiju.

Izvor: x/printscreen

Amrički advokat Metju Ekston (43) osuđen je na 24 godine zatvora jer je u restoranu u Toledu u Ohaju pokušao da ubije bivšu suprugu. Uperio je u nju napunjen pištolj, ali oružje nije opalilo jer je bilo zakočeno. Napad je spriječio konobar koji je srušio Ekstona na pod prije nego što je uspio da otkoči pištolj.

Incident se dogodio 11. aprila 2025. godine u restoranu Sabira. Ekstonova bivša supruga Kejda Valone tamo je večerala sa porodicom. Prema navodima tužilaštva, Ekston je pio u obližnjem lokalu, a kada je ugledao bivšu suprugu, ušao je u Sabiru i poslao piće za njen sto. Nakon toga je otišao, ali se ubrzo vratio sa pištoljem Kolt Defender.

Prišao je stolu, iz neposredne blizine uperio pištolj u Kejdu Valone i pokušao da puca. Pištolj nije opalilo jer je kočnica ostala uključena. Ekston je tada počeo da rukuje oružjem kako bi ga osposobio za paljbu.

U tom trenutku reagovao je konobar Tresi Kol Džunior i oborio ga na pod. U savladavanju napadača pomogli su i drugi gosti, koji su ga držali do dolaska policije. U pištolju je bio jedan metak u cijevi i još sedam u okviru.

Pogledajte snimak:

DUMB: Man tries to SHOOT his ex wife while she was dining with friends. But the weapon JAMMED. Waiters and onlookers tackled him to the ground and waited for law enforcement to arrive. https://t.co/kZyRK7qHVo — Knt Make This Sh** Up (@realKMTSU)September 20, 2026

Tvrdio da je samo želio da je uplaši

Ekston je na suđenju priznao da je uperio pištolj u bivšu suprugu, ali je negirao da je namjeravao da je ubije. "Nisam pokušao da ubijem svoju bivšu suprugu niti sam pokušao da povrijedim nju ili njenu porodicu. Kočnicu sam ostavio uključenom, to je bio moj izbor", izjavio je na sudu.

Tvrdio je da je samo htio da je uplaši kako bi ubrzala prodaju njihove bivše zajedničke kuće. Tužioci su odbacili takvu odbranu, a snimak sa nadzorne kamere iz restorana poslužio je kao ključni dokaz.

Presuda i kazna

Sudija Geri Kuk komentarisao je trenutak na snimku u kojem Ekston, nakon što oružje nije opalilo, pokušava njime da rukuje. "To je najjeziviji trenutak. Zbunjen je jer pištolj nije opalio i pokušava da popravi kočnicu", rekao je sudija.

Porota je Ekstona proglasila krivim za pokušaj ubistva i dvije tačke optužnice za teški napad. Sudija mu je izrekao devet godina zatvora za pokušaj ubistva, pet godina za teški napad i dodatnih šest godina zbog upotrebe vatrenog oružja.

Ukupna kazna iznosi 24 godine. U slučaju kršenja zatvorskih pravila, kazna može da mu se produži za dodatnih četiri i po godine.