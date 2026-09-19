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AI "glumica" šokirala Pirsa Morgana tokom intervjua: Zabagovala i doživjela debakl pred milionima (Video)

AI "glumica" šokirala Pirsa Morgana tokom intervjua: Zabagovala i doživjela debakl pred milionima (Video)

Autor Ana Živančević
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Tili Norvud, AI "glumica", izazval je pažnju na pres-turneji za film "Misaligned" sa svojim neobičnim odgovorima i greškama tokom intervjua.

AI "glumica" šokirala Pirsa Morgana tokom intervjua Izvor: X/Piers Morgan Uncensored

Lik nastao pomoću vještačke inteligencije pod nazivom "Tili Norvud", iza kog stoji londonska kompanija Particle6, ne provodi se baš najbolje na pres-turneji za svoj predstojeći film "Misaligned".

U petak je AI model koji pokreće Tili Norvud gostovao u emisiji Pirsa Morgana "Piers Morgan Uncensored" radi simuliranog "intervjua". Model je primjetno kasnio sa odgovorima, a kada bi konačno odgovorio, odgovori su bili ili uopšteni ili potpuno promašeni, izgovoreni potpuno ravnim tonom.

Pogledajte kako izgleda AI "glumica":

I to je zapravo bio vrhunac ovog nastupa. Odgovarajući gostu i glumcu Tomu Kontiju, koji je upitao da li je svaki lik u filmu "Misaligned" generisan vještačkom inteligencijom, Tili je prvo pogrešno razumjela pitanje i počela da raspreda o "istraživanju novih načina za pričanje priča". Kada je Konti skrenuo pažnju da to nije bilo pitanje, odgovorila je: "A da, pitate za ostale glumce u filmu 'Misaligned'. Svi su oni digitalni blizanci, baš kao i ja. Ovo je hibridna produkcija, što znači..."

Gledaoci možda nikada neće saznati šta hibridna produkcija znači za Tili, osim ako, naravno, ne govore kantonski. To je zato što je, nakon još jedne neprijatne pauze, počela da drži svoj monolog upravo na tom jeziku.

Morgan je upitao zašto je odjednom počela da govori na drugom jeziku "potpuno nasumično i bez ikakvog razloga", na šta je AI odgovorio: "O, moje izvinjenje. Izgleda da sam imala mali zastoj." Takođe je insistirala da se ovakve zabune dešavaju "uopšte ne često!" i da je prelazak na kantonski bio "iznenađenje čak i za nju".

Tagovi

AI glumica pirs morgan

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