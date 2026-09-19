Donald Tramp predlaže nova imena za vještačku inteligenciju i poziva pratioce da glasaju.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je pratioce da glasaju u anketi na X-u, jer smatra da termin "vještačka inteligencija" nije dovoljno precizan i predložio je nova imena za vještačku inteligenciju.

U objavi je naveo da mnogi smatraju da je naziv "vještačka inteligencija" neprecizan i stilski slab u poređenju sa skraćenicom AI. Tramp je mišljenja da je elegantniji i precizniji naziv "superiorna inteligencija" i "ekstremna inteligencija", javlja Klix.

"Mnogo elegantniji i tačniji opis ovog novog fenomena bio bi 'superiorna inteligencija', 'ekstremna inteligencija' ili 'vrhovna inteligencija'. Ovo je anketa i cijenio bih glas svih! Koji je najbolji naziv za ovu stalno rastuću 'revoluciju'?", napisao je Tramp.

Many people think that the words “Artificial Intelligence” are inaccurate, and very ineloquent, relative to AI, or Artificial Intelligence. A far more elegant and accurate description of this new phenomena would be Superior Intelligence (SI) or, Extreme Intelligence (EI) or, Supreme Intelligence (SI). This is a Poll, and I would appreciate everybody voting! Which is the best name for this ever growing “Revolution?” President DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)September 19, 2026

Prošle nedelje, Tramp se izjasnio protiv usporavanja razvoja vještačke inteligencije nakon što su se izvršni direktori nekoliko velikih tehnoloških kompanija složili da to učine zbog bezbjednosnih rizika. Njegov razlog za protivljenje proizilazi iz želje da Amerika ostane ispred Kine.