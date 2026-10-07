Šestogodišnja devojčica prošla je samo sa ogrebotinama nakon pada sa trećeg sprata zgrade u Berlinu, zahvaljujući muškarcu koji ju je ugledao na prozoru i stao ispod njega.

Izvor: Steven Mohr / imago sportfotodienst / Profimedia

Prava drama odigrala se u utorak uveče u berlinskom okrugu Nojkelnu, kada je šestogodišnja djevojčica pala sa trećeg sprata zgrade, ali ju je muškarac koji se nalazio ispred objekta uspio uhvatiti i spriječiti tragediju.

Berlinska policija potvrdila je slučaj za rbb.

Prema navodima policije, djevojčica je sa ogrebotinama na nogama prevezena u bolnicu, gdje je zadržana na posmatranju.

Popeła se na prozorsku dasku, a onda pala

Incident se dogodio u objektu za smeštaj beskućnika.

Prema informacijama policije, šestogodišnjakinja se sa unutrašnje strane popela na prozorsku dasku na trećem spratu, a zatim se sa spoljne strane spustila sa otvorenog prozora.

U jednom trenutku je pala.

Međutim, ispod prozora se nalazio drugi stanar objekta, Erdsihn Useinov, koji je uspeo da je uhvati.

Useinov je novinarima ispričao da je prethodno primetio dete na otvorenom prozoru i zbog toga odlučio da stane direktno ispod njega.

Njegova odluka pokazala se presudnom nekoliko trenutaka kasnije, kada je devojčica pala sa trećeg sprata.

Policija u sobi zatekla još dvoje male djece

Drama se, međutim, nije završila spasavanjem šestogodišnjakinje.

Kada su policajci ušli u sobu u objektu, tamo nijesu zatekli nijednu odraslu osobu.

Pronašli su još dvoje male djece, o kojima su policajci privremeno morali da se staraju.

Prema dodatnim informacijama njemačkih medija, riječ je o djevojčicama starim dvije i pet godina.

Berlin-Neukölln: Kind fällt aus drittem Stock – Mann fängt es auf https://t.co/x1Nn8vIiVC — Annie (@annieavena3)October 7, 2026

Pokrenuta istraga protiv majke

Protiv majke djece sada je pokrenuta istraga zbog sumnje da je prekršila obavezu nadzora nad djecom.

Šestogodišnjakinja je, uprkos padu sa trećeg sprata, zadobila samo ogrebotine na nogama i prevezena je u bolnicu na posmatranje.