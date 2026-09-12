Upravna inspekcija naložila je predsjedniku Opštine Budva Nikoli Jovanoviću da u roku od sedam dana otkloni nepravilnosti koje su utvrđene u vezi s imenovanjem vršioca dužnosti (v. d.) načelnika budvanske Službe komunalne policije.

Izvor: MONDO

Upravna inspekcija naložila je predsjedniku Opštine Budva Nikoli Jovanoviću da u roku od sedam dana otkloni nepravilnosti koje su utvrđene u vezi s imenovanjem vršioca dužnosti (v. d.) načelnika budvanske Službe komunalne policije.

To se navodi u zapisniku Odjeljenja upravne inspekcije Ministarstva javne uprave (MJU) od 9. septembra, koji je sačinio glavni upravni inspektor Petar Ivezić nakon redovnog inspekcijskog nadzora u Službi komunalne policije Opštine Budva.

U zapisniku u koji su “Vijesti” imale uvid, takođe se navodi da je inspekcija načelniku Službe komunalne policije naložila da u roku od deset dana otkloni i nepravilnosti koje se odnose na zasnivanja radnog odnosa i raspoređivanja službenika, kao i da dostavi dodatnu dokumentaciju potrebnu za kompletiranje predmeta i donošenje konačne odluke.

Detalji utvrđenih nepravilnosti nijesu navedeni.

“Vijesti” su od Ministarstva javne uprave tražile da precizira u čemu se sastoji nepravilnost pri imenovanju v. d. načelnika, kao i više nepravilnosti utvrđenih nadzorom u Službi komunalne policije. MJU na ta pitanja nije juče odgovorilo, objašnjavajući da ne mogu da daju informacije dok druga strana ne dobije rješenje o otklanjanju nepravilnosti, koje je upućeno u četvrtak poštom.

Nadzor upravne inspekcije obuhvata period nakon 20. oktobra 2020. godine, pa time zahvata više promjena na čelu tadašnje Komunalne inspekcije i Komunalne policije u Budvi. U tom periodu službom je rukovodio Aleksandar Mijatović, kojeg je u avgustu 2022. naslijedio Miloš Tajić, a njega je u septembru 2023. zamijenio Vladan Braunović. Nakon razdvajanja Komunalne inspekcije i Komunalne policije 2025, Braunović je ostao na čelu Komunalne inspekcije, dok je rukovođenje Komunalnom policijom preuzeo Miloš Đurašević.

Krajem januara 2021. "Vijesti" su objavile da je tadašnji predsjednik Opštine Budva Marko Carević, nakon što su mu dostavljeni nalazi Komisije koju je on formirao da “pročešlja” rad Komunalne inspekcije i policije, urgentno razriješio dužnosti načelnika Aleksandra Mijatovića zbog teže povrede službene dužnosti.

Utvrđeno je da je šef ove ključne opštinske službe pune tri godine nezakonito bio u toj fotelji jer je prilikom zaposlenja priložio lažno uvjerenje da je prethodne tri godine radio na rukovodećoj poziciji u podgoričkoj firmi “Global soft”.

Budvanska kriminalistička policija zatražila je u februaru 2021. od Carevića kompletnu dokumentaciju o zapošljavanju Mijatovića, nakon što je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru naložilo da se pribave spisi predmeta.



U zapisniku MJU navedeno je da je redovni inspekcijski pregled obavljen 7. i 8. aprila, kao i 12. maja ove godine, “po službenoj dužnosti i u skladu s Planom rada Odjeljenja upravne inspekcije za 2026”.

Obuhvatio je period od 20. oktobra 2020. jer je, kako je objašnjeno, “bio predmet kontrole ranijih redovnih inspekcijskih nadzora”.

Nadzoru je prisustvovao načelnik Komunalne policije Miloš Đurašević, dok je predsjednik Opštine prethodno obaviješten o datumu, vremenu i predmetu inspekcijskog pregleda.

U zapisniku je navedeno i da je subjekt nadzora imao pravo da u roku od tri dana od prijema dokumenta dostavi primjedbe.

“Odgovorna lica dužna su da upravnu inspekciju pisano obavijeste o preduzetim mjerama u roku od sedam dana od isteka rokova za otklanjanje nepravilnosti”, piše u zapisniku.

Jovanović juče nije odgovorio na pitanja “Vijesti” da li je dobio rješenje Ministarstva javne uprave kojim mu je naloženo da otkloni nepravilnost utvrđenu i konstatovanu u postupku inspekcijskog nadzora, a koja se odnosi na imenovanje v. d. načelnika službe Komunalne policije, te da li će ispraviti nepravilnosti u predviđenom roku.