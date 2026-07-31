Grom udario u avion koji je letio iz Štutgarta za Beč.

Izvor: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Grom je udario u avion avio-kompanije "Eurowings Airbus A-320" koji je letio iz Štutgarta u Nemačkoj ka Beču u Austriji, piše "Blue News". U avionu je tokom leta bilo 106 putnika i kada je grom udario u letjelicu, avion je morao da se vrati preventivno na aerodrom u Štutgart.

Incident se dogodio tokom noći četvrtka na petak 31. jula. Incident se dogodio oko 40 minuta nakon poletanja.

Ono što je najvažnije je da nema povrijeđenih među putnicima i posadom. Bezbjednost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

Nakon slijetanja, avion su detaljno pregledali tehničari. Putnici su prebačeni u drugi avion iz predostrožnosti.