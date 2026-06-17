Predsjednik Crne Gore pokrenuo je inicijativu za uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Posljednji slučajevi koji su uznemirili javnost upozoravaju da vršnjačko nasilje više ne smije biti posmatrano kao problem pojedinačne škole, porodice ili izolovanog incidenta. Kada dijete trpi nasilje, poniženje, prijetnje, neovlašćeno snimanje ili javno sramoćenje, država mora reagovati brzo, odlučno i koordinisano" kazao je Milatović.

Kako je saopšteno, predsjednik predlaže izradu Nacionalnog protokola za postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja, koji bi obuhvatio fizičko, psihičko, verbalno i digitalno nasilje.

"Protokol mora precizno definisati obaveze škole, centra za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, psiholoških službi i nadležnih ministarstava. Cilj je da svaki slučaj ima jasan put postupanja: ko reaguje, u kom roku, kako se štiti dijete koje je pretrpjelo nasilje, kako se uključuju roditelji, kako se radi sa djetetom koje je počinilo nasilje i ko snosi odgovornost ako sistem zakaže " istakao je Milatović.

Predsjednik je predložio i uspostavljanje zvanične evidencije slučajeva vršnjačkog nasilja, preduzetih mjera i ishoda postupanja, uz punu zaštitu identiteta djece i ličnih podataka. Na taj način bi se stekla jasnija slika o razmjerama problema, što je preduslov za njegovo efikasno suzbijanje.

Inicijativa uključuje i razmatranje izmjena zakonskog okvira kako bi škole dobile preciznije i efikasnije mehanizme za djelovanje, uz snažniju zaštitu žrtava i veću odgovornost svih institucija koje su dužne da reaguju.

"Poseban prioritet mora biti obavezna psihološka podrška djetetu koje je pretrpjelo nasilje. Dijete koje je napadnuto, poniženo, snimano ili izloženo javnom sramoćenju mora odmah dobiti stručnu pomoć i zaštitu sistema" kazao je.

Milatović je predložio i set preventivnih mjera koje podrazumijevaju ograničavanje upotrebe mobilnih telefona u školama, jačanje programa prevencije nasilja, kontinuiranu edukaciju nastavnog kadra, intenzivniji rad sa roditeljima, kao i osnaživanje školskih timova za rano prepoznavanje rizičnih ponašanja.

Predsjednik Crne Gore pozvao je Vladu, nadležna ministarstva, škole, centre za socijalni rad, policiju, tužilaštvo i sve institucije koje imaju zakonsku i moralnu obavezu da štite djecu da bez odlaganja preduzmu konkretne korake iz svoje nadležnosti.

"Svaki slučaj vršnjačkog nasilja mora imati jasan institucionalni odgovor. Svako dijete koje trpi nasilje mora znati kome se obraća. Svaki roditelj mora znati da sistem neće ćutati dok njegovo dijete pati. Svako dijete u Crnoj Gori ima pravo da u školu ide bez straha. Država mora pokazati da to pravo umije da zaštiti " poručio je Milatović.