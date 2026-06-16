Crnogorski predsjednik Jakov Milatović obratiće se danas poslanicima Evropskog parlamenta (EP) u Strazburu i predstaviti rezultate koje je Crna Gora ostvarila u procesu evropske integracije i reformske prioritete u narednoj fazi.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Milatović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u EP govoriti na poziv predsjednice tog parlamenta Roberte Metsole.

U saopštenju se navodi da obraćanje Milatovića dolazi u posebno važnom trenutku za Crnu Goru, nakon Samita Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je okupio najviše evropske i regionalne zvaničnike i dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona, pišu Vijesti.

„Samo nekoliko dana kasnije, Crna Gora će ostvareni napredak i ambiciju da postane 28. članica EU predstaviti pred jednom od najvažnijih institucija Unije“, kazali su iz Milatovićevog kabineta.

Prema njihovim riječima, nakon domaćinstva Samita u Tivtu, obraćanje Milatovića u EP m važan je diplomatski korak u jačanju međunarodne pozicije Crne Gore i obezbjeđivanju snažnije političke podrške za ubrzanje njenog evropskog puta.

Kako je najavljeno, Milatović će u Strazburu, sa šefovima poslaničkih grupa najvećih evropskih političkih klubova razgovarati o evropskom putu Crne Gore, dinamici pristupnih pregovora i značaju političke podrške EP u završnoj fazi evropske integracije države.

„Milatović će evropskim poslanicima predstaviti rezultate koje je Crna Gora ostvarila u procesu evropske integracije, reformske prioritete u narednoj fazi i poruku da je Crna Gora spremna da proces pristupanja uvede u završnicu“, kaže se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Navodi se da će Milatović posebno ukazati na činjenicu da je Crna Gora danas najspremnija država kandidat za članstvo u EU i da ima realnu šansu da postane njena 28. članica.

Kako su kazali iz kabineta predsjednika, Milatović će u obraćanju poručiti da evropska integracija nije samo spoljnopolitički prioritet, već najvažniji državni posao koji zahtijeva odgovornost, političku zrelost i posvećenost svih institucija.

„Demokratske promjene prethodnih godina i novi politički zamah nakon 2023. godine otvorili su prostor da Crna Gora evropske integracije ponovo učini dinamičnim, kredibilnim i ostvarivim procesom, sa jasnom ambicijom da do 2028. godine postane članica EU“, kaže se u saopštenju.

Milatović će, kako se navodi, poručiti da Crna Gora ne traži prečice, već da reformama, odgovornošću i jasnom evropskom vizijom potvrđuje da može biti naredna članica evropske porodice, prenose Vijesti.

„Uspjeh Crne Gore bio bi snažna poruka cijelom regionu da evropski put ima smisla, da se rezultati vrednuju i da je proširenje ponovo jedna od ključnih politika za sigurniju, stabilniju i ujedinjeniju Evropu“, ističe se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da poziv za obraćanje u EP predstavlja snažan politički signal i potvrdu njegove uloge u pozicioniranju Crne Gore kao predvodnice evropskih integracija u regionu.