Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se danas na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Strazburu, poručivši da je Crna Gora na pragu ostvarenja jednog od najvažnijih ciljeva u svojoj savremenoj istoriji - članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

,,U obraćanju poslanicama i poslanicima Evropskog parlamenta, predsjednik Milatović je istakao da Crna Gora, dvadeset godina nakon obnove nezavisnosti, stoji na vratima Evropske unije kao zemlja koja je ostala vjerna evropskoj ideji mira, slobode i solidarnosti, ali i uvjerenju da se zajednička budućnost Evrope mora graditi na povjerenju, poštovanju i dostojanstvu svakog pojedinca", navodi se u saopštenju.

„Crna Gora je 2006. godine obnovila svoju nezavisnost mirno i demokratski. Tada smo istovremeno odredili i pravac budućnosti naše zemlje. Odlučili smo da gradimo evropsku, demokratsku, građansku i otvorenu Crnu Goru, državu zasnovanu na vladavini prava, snažnim institucijama i društvu u kojem različite vjere, nacije i kulture žive zajedno.“

Predsjednik je naglasio da evropski put Crne Gore nikada nije bio samo spoljnopolitički cilj, već društveni sporazum, nacionalni konsenzus i vrijednosni temelj koji je zemlju vodio kroz promjene i usmjeravao njenu viziju budućnosti. Podsjetio je da taj izbor traje dvije decenije i da su ga nastavljale različite vlade, različite parlamentarne većine i različite generacije građana.

Govoreći o dosadašnjem toku pristupnih pregovora, Milatović je ocijenio da evropski put Crne Gore nije bio pravolinijski, da je bilo zastoja, propuštenih prilika i perioda u kojima su reforme trajale duže nego što su građani i evropski partneri očekivali. Ipak, evropska ideja je u Crnoj Gori sačuvala snagu jer su je građani prepoznali kao put ka boljoj budućnosti.

On je naglasio da reforme koje Crna Gora sprovodi nijesu apstraktna politička obaveza, već proces koji utiče na svakodnevni život građana: na sudove koji treba da rade efikasno i pravično, institucije koje moraju služiti javnom interesu, ekonomiju koja treba da obezbijedi dostojanstven i prosperitetan život, kao i mlade ljude koji svoju budućnost treba da grade u sopstvenoj zemlji.

„Članstvo u Evropskoj uniji za Crnu Goru ima dubok unutrašnji značaj. Ono predstavlja vrhunac nacionalnog napora i početak nove odgovornosti.“

Milatović je podsjetio da je 2012. godine, kao student master studija na Univerzitetu u Oksfordu, pratio istorijski iskorak Crne Gore otvaranjem pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ističući da je gotovo petnaest godina kasnije pred Crnom Gorom jasan zadatak da završi taj put i obezbijedi članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine.

U drugom dijelu obraćanja, predsjednik je ukazao na promijenjeni evropski i globalni kontekst. Naglasio je da je od posljednjeg proširenja Evropske unije 2013. godine prošlo mnogo vremena, a još više od Samita u Solunu 2003. godine, kada je potvrđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana. U međuvremenu su se promijenili i Evropa i svijet, rat s e vratio na evropski kontinent, a bezbjednosni i geopolitički izazovi postali su svakodnevica.

„U takvom svijetu, proširenje dobija novu ulogu: ne ulogu politike, već ulogu imperativa.“

,,Predsjednik je ocijenio da proširenje Evropske unije danas predstavlja ulaganje u stabilnost i bezbjednost evropskog kontinenta, odgovor onima koji žele Evropu učiniti ranjivijom, podijeljenijom i nesigurnijom, kao i dokaz političke snage Evropske unije i njene sposobnosti da oblikuje budućnost kontinenta", dodaju u saopštenju.



Podsjećajući na ranije talase proširenja, Milatović je naveo da je prijem zemalja juga Evrope osamdesetih godina bio ulaganje u stabilnost, demokratiju i prosperitet, dok je proširenje nakon pada Berlinskog zida značilo ponovno ujedinjenje Evrope, prevazilaženje podjela Hladnog rata i širenje prostora mira, slobode i mogućnosti.

U tom kontekstu, predsjednik je poručio da pitanje pristupanja Crne Gore nije važno samo za našu državu, već i za kredibilitet Evropske unije i njenu sposobnost da ispuni obećanja data Zapadnom Balkanu.

„Među tim principima jedan se posebno izdvaja: napredak se mora mjeriti rezultatima, a rezultati se moraju priznati. Danas je Crna Gora spremna da bude dokaz tog principa.“

Predsjednik je podsjetio da je Crna Gora otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16, gotovo polovinu, kao i da je Savjet Evropske unije započeo rad na nacrtu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom.

„To je institucionalni signal da je naša evropska završnica postala konkretan politički i pravni proces.“

Milatović je ukazao i na činjenicu da je Crna Gora već strateški usklađena sa Evropskom unijom na više nivoa. Podsjetio je da Crna Gora koristi euro kao zvaničnu valutu, da je od 2017. godine pouzdana članica NATO saveza, kao i da je godinama u potpunostiusklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.

Posebno je istakao da je od početka ruske agresije na Ukrajinu ta usklađenost dobila dodatni značaj kao potvrda dubine strateškog partnerstva Crne Gore i Evropske unije. „Crna Gora je pokazala da zna gdje pripada. Pokazala je da razumije odgovornosti koje evropska budućnost podrazumijeva. Dokazala je svoju stratešku pouzdanost, institucionalnu ozbiljnost i podršku građana članstvu u Evropskoj uniji.“

Govoreći o unutrašnjim demokratskim procesima, predsjednik je naglasio da je demokratska zrelost crnogorskog društva posebno potvrđena mirnom smjenom vlasti 2020. godine, dok su predsjednički i parlamentarni izbori 2023. godine dali novi zamah evropskom putu Crne Gore. Institucije su u godinama koje su uslijedile pokazale da Crna Gora ima političku volju i administrativni kapacitet da zaključi pregovore i preuzme obaveze države članice.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Istovremeno, predsjednik je naglasio da Crna Gora u završnu fazu pregovora ulazi svjesna obaveza koje su pred njom.

„Pred nama je još posla. Mi to znamo. Jačanje vladavine prava, nezavisnih institucija i efikasne javne uprave, uz istovremeni fokus na ekonomsku konvergenciju sa Evropskom unijom, ostaju naši ključni zadaci.“

Predsjednik se osvrnuo i na nedavno održani Samit Evropska unija — Zapadni Balkan u Crnoj Gori, ističući da je naša zemlja, iako mala po veličini, pokazala da ima viziju kapacitet i ambiciju da ugosti Evropu i bude mjesto na kojem se razgovara o budućnosti kontinenta.

„U Solunu nam je Evropa dala perspektivu. U Crnoj Gori smo, prije nekoliko dana, mi dočekali Evropu sa nadom i odlučnošću da do 2028. godine Evropa dočeka Crnu Goru kao svoju najnoviju državu članicu.“.

Obraćajući se poslanicama i poslanicima Evropskog parlamenta, predsjednik je izrazio uvjerenje da će aktuelni saziv ove institucije imati posebno mjesto u istoriji evropskog proširenja. Podsjetio je da je posljednji put Evropski parlament ratifikovao ugovor o pristupanju buduće države članice u slučaju Hrvatske, u decembru 2011. godine, i izrazio nadu da će tokom ovog mandata to učiniti i kada je riječ o Crnoj Gori.

„Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji biće naša zajednička pobjeda. Uspjeh za Crnu Goru i uspjeh za Evropsku uniju. Biće to i ohrabrenje za čitav Zapadni Balkan. Biće dokaz da reforme vode ka cilju, da vaša obećanja imaju kredibilitet i da zajednička budućnost Evrope ostaje otvorena za one koji dijele iste vrijednosti.”

Milatović je naglasio da će pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji kao 28. državi članici do 2028. godine označiti početak ispunjenja davno datog obećanja, obnoviti povjerenje u politiku proširenja, doprinijeti dugoročnoj stabilnosti Zapadnog Balkana i ojačati globalnu ulogu Evrope u vremenu geopolitičkih izazova.

Predsjednik je poručio da Crna Gora ne pristupa Evropskoj uniji da bi postala neko drugi, već zato što je oduvijek pripadala evropskom političkom i kulturnom prostoru. Crna Gora Evropi donosi iskustvo društva koje je očuvalo multietnički sklad u regionu opterećenom teškom istorijom, mediteransku otvorenost, balkansku otpornost, tradiciju slobode, evropsku političku orijentaciju i pouzdano partnerstvo u pitanjima bezbjednosti i vanjske politike.

„Evropa je najjača kada okuplja različite tradicije i identitete oko istih vrijednosti“, istakao je Milatović.

Predsjednik je poručio da je Crna Gora spremna da preuzme odgovornosti države članice, doprinosi evropskim politikama i svoju budućnost veže za zajedničku evropsku budućnost.

„Crna Gora je spremna! Crna Gora je spremna da preuzme odgovornosti države članice. Spremni smo da doprinosimo evropskim politikama. Spremni smo da svoju budućnost vežemo za zajedničku evropsku budućnost. Spremni smo da budemo sljedeća članica Evropske unije.“

Zaključujući obraćanje, predsjednik je poručio da je pred nama istorijska prilika. „Za Crnu Goru, to je prilika da dovrši generacijski poduhvat. Za Evropsku uniju, to je prilika da potvrdi odlučnost svoje politike proširenja. Za Zapadni Balkan, to je prilika da vidi da evropski put donosi konkretne rezultate.Godine 1878, na Berlinskom kongresu, Crna Gora je postala 27. međunarodno priznata država. Nakon vijek i po, došlo je vrijem e da Crna Gora postane 28. država članica Evropse unije do 2028. godine.

Došlo je vrijeme da ponovo oblikujemo istoriju zajedno. Živjela Crna Gora. Živjela Evropska unija“, zaključio je predsjednik Milatović, a njegove završne riječi ispraćene su snažnim aplauzom evropskih parlamentaraca, potvrđujući značaj poruke koju je Crna Gora uputila iz najvišeg demokratskog doma Evrope.