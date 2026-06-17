Ivanu Ašaninu i Goranu Paleviću, koji su ranije bili potpredsjednici Opštine madat je prestao u februaru.

Izvor: MONDO

Na sjednici Skupštine opštine Mojkovac koja će se održati u petak, 19.juna, biraće se potpredsjednici Opštine, a predlaženi kandidati su Boško Laketić ispred Građanskog pokreta URA i Pavle Vuković ispred liste Ne damo Mojkovac.

Boško Laketić je rođen 1993 godine u Mojkovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom istoriju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Član je Građanskog pokreta URA od 2016. godine, predsjednik mojkovačkog odbora URE i član Predsjedništva te partije. Laketić je do sada bio odbornik u Skupštini opštine Mojkovac.

Pavle Vuković, rođen je 1997 godine, specijalista je strukovnih studija forenzike, stečenih na Univerzitetu u Beogradu. Pripravnički staž obavio je u Forenzičkom centru Crne Gore, nakon čega je radno iskustvo sticao u privatnom sektoru. Trenutno se uspješno bavi seoskim turizmom vodeći porodično gazdinstvo. Član je Izvršnog odbora Turističke organizacije Mojkovac. Vuković je član Opštinskog odbora Pokreta Evropa sad (PES) u Mojkovcu.

Lokalnu vlast u Mojkovcu čine koalicija Za budućnost Mojkovca sa osam mandata, Demokratska Crna Gora sa četiri, Građanski pokret URA i lista Ne damo Mojkovac sa po dva mandata i Ujedinjena Crna Gora sa jednim, što čini većinu od 17 odbornika od ukupno 31.

Ivanu Ašaninu i Goranu Paleviću, koji su ranije bili potpredsjednici Opštine madat je prestao u februaru.