Poslanik Pokreta Evropa sad Gordan Stojović, naveo je da nikada nije bio član DPS-a. kao i da je, do 2023. posjedovao samo člansku kartu Liberalnog saveza Crne Gore.

Izvor: X/Gordan Stojović/Screenshot

Kako je naveo u objavi na Iksu, kada neko ostane bez argumenata, obično "posegne za etiketama, podmetanjima i recikliranjem istih neistina".

"To možda može da proizvede poneki naslov ili komentar na društvenim mrežama, ali ne može da promijeni činjenice. Zato da krenemo od činjenica. Nema većeg ruganja evropskim vrijednostima od pokušaja da se politička borba vodi preko interesnih mreža, privilegija i struktura koje su decenijama opterećivale crnogorsko društvo. Još je veće ruganje kada oni koji su godinama ćutali na pojave koje su danas predmet ozbiljnih javnih rasprava odjednom glume evropske autoritete i arbitre političke pristojnosti", poručio je, dodavši da je posebno zanimljivo kada se lekcije o evropskim standardima dijele sa "partijskih okupljanja organizovanih u objektima čiji su vlasnici ili korisnici godinama bili predmet brojnih kontroverzi, medijskih napisa i javnih polemika".

Stojović je dodao i da "građani imaju pravo da postave pitanje da li su takva mjesta zaista simbol evropske političke kulture kojoj navodno težimo".

"Isto važi i za priče o 'besplatnim' pogodnostima. U politici rijetko šta bude besplatno. Nekada su to službeni telefoni, nekada najnoviji Samsung uređaji, nekada usluge, a nekada politička podrška. Uvijek na kraju neko plati račun, samo je pitanje ko i kada. Za razliku od mnogih koji danas pokušavaju da prekrajaju biografije, ja nemam potrebu da se odričem bilo kojeg dijela svog političkog ili profesionalnog puta", napisao je.

Kako je kazao "nikada nije radio protiv interesa Crne Gore i nikada neće".

Kada neko ostane bez argumenata, obično posegne za etiketama, podmetanjima i recikliranjem istih neistina. To možda može da proizvede poneki naslov ili komentar na društvenim mrežama, ali ne može da promijeni činjenice.



Zato da krenemo od činjenica.



Nema većeg ruganja evropskim…pic.twitter.com/ZpdsgIZzO8 — Gordan Stojović (@filatelijan)June 16, 2026

"Sve što sam radio, radio sam javno, svojim imenom i prezimenom, bez skrivanja iza funkcija, privilegija ili centara moći. Crna Gora za mene nije politički projekat, niti sredstvo za ostvarivanje ličnih ambicija. Ona je jedina država kojoj pripadam. Zato bih za njene interese radio i kada za to ne bih bio plaćen. To nije pitanje funkcije, već uvjerenja. Pošto se uporno plasira ista neistina, da budemo potpuno jasni: nikada nijesam bio član DPS-a. Nikada. Ne postoji članska karta, ne postoji evidencija, ne postoji dokument koji to može potvrditi iz prostog razloga što takav dokument ne postoji. Zato pozivam sve one koji mjesecima i godinama ponavljaju tu konstrukciju da urade veoma jednostavnu stvar – neka pokažu dokaz. Ne komentar, screen shot, word-ne trač, ne političku želju, već dokaz. U skladu sa statutom partije o kojoj govore. Jedan jedini validni dokument. Do tada, sve njihove tvrdnje imaju istu težinu kao i svaka druga politička izmišljotina koja služi da zamagli suštinu rasprave. Jedina članska karta koju sam posjedovao do 2023. godine bila je članska karta Liberalnog saveza Crne Gore. Nju čuvam od 1993. Na tu činjenicu sam ponosan danas jednako kao i tada. Ponosan zbog ideje slobodne, građanske, evropske i nezavisne Crne Gore koju je ta politika predstavljala onda kada je to bilo mnogo teže nego danas", poručio je.

Stojović dodaje da "pravi jasnu razliku između birača i rukovodstva DPS-a".

"Hiljade poštenih građana glasale su DPS iz različitih razloga i među njima imam mnogo prijatelja, poznanika i ljudi koje iskreno poštujem. Nikada nijesam dijelio ljude prema partijskim opredjeljenjima i neću početi ni sada. Ali isto tako imam puno pravo da kritikujem one pojedince koji su godinama koristili političke pozicije za sticanje privilegija, koji su ćutali pred očiglednim devijacijama sistema i koji danas pokušavaju da se predstave kao moralni autoriteti. Posebno kada se njihova politička hrabrost završava tamo gdje počinju lični interesi", istakao je.

"Ponosim se svim svojim prijateljima. U Podgorici, Buenos Ajresu, Madridu, Beogradu, Zagrebu, Briselu, Vašingtonu i bilo gdje drugo. Ponosim se prijateljstvom sa Jovanom Ratkovićem jednako kao i sa svakim drugim prijateljem kojeg sam stekao kroz život. Ljudi se ne dijele po gradu u kojem žive, već po karakteru koji nose. Prijateljstva nijesu ni politička ni geografska kategorija", zaključuje Stojović.