Krapović je pohvalio Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Upravu policije istakavši da su "napravili nevjerovatne napore zajedno sa Ministarstvom odbrane i svim ostalim činiocima u obavještajno-bezbijednosnom sektoru, da Samit protekne u najboljem redu."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović izrazio je zadovoljstvo načinom na koji je sistem bezbjednosti Crne Gore odradio svoj dio posla oko organizacije i domaćiinstva najvećeg međunarodnog skupa koji je održan u našoj državi – Samita EU-Zapadni Balkan prošle sedmice u Tivtu.

Krapović je to kazao odgovarajući na pitanja novinara tokom posjete Tivtu.

"Vojska Crne Gore Ministarstvo obrane su imali značajno učešće kada se radi o organizaciji, posebno kada se radi o obezbeđenju samog samita. U tom pravcu izražavam veliko zadovoljstvo što je sve proteklo onako kako jeste i što je postigut maksimalni mogući efekt za Crna Gora i državljane Crne Gore."

Krapović je pohvalio Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Upravu policije istakavši da su "napravili nevjerovatne napore zajedno sa Ministarstvom odbrane i svim ostalim činiocima u obavještajno-bezbijednosnom sektoru, da Samit protekne u najboljem redu."

"Vidio sam da se sa pojedinih adresa insistira da je sve ono što je rađeno, rađeno u saradnji sa partnerima, da su oni dominantno to vodili i tako dalje. Mislim da je jako bitno, i to je negdje i direktor policije rekaoi to naravno treba afirmisati. Međutim, pored saradnje koje imamo sa partnerskim državama posebno u obavještajnom segmentu, u ovom konkretnom slučaju koji se tiče Samita i dešavanja oko samita, kompletno obaveštajne informacije i postupanje bezbijednostnih organa Crne Gore su informacije bezbjednostnih organa Crne Gore", kazao je Krapović.

Po njemu, "nijedna država nije participirala u tom obaveštajnom dijelu kada se radi onome što se dešavalo par dana pred Samit i tokom samog samite".

"Dakle, to su obaveštajni podaci Crne Gore i njenih bezbijednostnih službi i operativni rad Crne Gore i njenih bezbjednostnih službi i to me čini još više ponosnim na rezultat koji smo svi zajedno ostvarili. To je jedan jako uspešan Samit za Crnu Gore", tvrdi ministar odbrane.