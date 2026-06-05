“Ukupna cijena za smještaj bila je oko 36.000 eura, a 10.500 plaćeno je unaprijed”, navodi jedan od izvora.

Izvor: MONDO

Penzionisani žandarm Saša Lazić na Luštici je rezervisao smještaj za 45 pripadnika grupe koja je prekjuče s tivatskog aerodroma vraćena za Beograd zbog ugrožavanja nacionalne bezbjednosti - saznaju “Vijesti” iz više izvora.

Prema istim nezvaničnim informacijama, Lazić je na poluostrvu koje se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv došao sa sugrađanima iz Obrenovca - Ivanom Đukićem i Goranom Mihajlovićem.

Izvor redakcije "Vijesti" tvrdi da su u Crnu Goru doputovali dan ranije (u utorak. 2. juna), a da su u noći između između srijede i četvrtka privedeni u bjelopoljsku policiju, nakon što su pokušali da izađu iz zemlje.

Sagovornici “Vijesti” tvrde da je u srijedu, 3. juna, zaključen ugovor između privrednog društva “LB Hotels Management” iz Tivta - “Luštica Bay Vacation Homes” s klijentom - turističkom agencijom “Happy Travel” iz Bjeljine.

Tim sporazumom predviđen je smještaj 45 muškaraca u periodu od 3. do 5. juna u luksuznom kompleksu “Luštica Bej” (Bay).

“Ukupna cijena za smještaj bila je oko 36.000 eura, a 10.500 plaćeno je unaprijed”, navodi jedan od izvora.

Listu je rečeno da istražitelji pokušavaju da utvrde gdje je ekipa s Luštice planirala da smjesti ostatak grupe koja je doputovala u Tivat - njih ukupno 87 - kao i da li u tom poslu trebalo da učestvuje jedan poznati budvanski biznismen.

Agencija “Happy Travel” dovodi se u vezu i s organizovanjem čarter leta koji je na tivatski aerodrom sletio u srijedu ujutru u 10.41, a koji je sa svim putnicima istoga dana, nešto prije 16 sati, vraćen za Beograd. Ta kompanija osnovana je 2008. godine u Bjeljini, a kao direktor se vodi Maja Antić.

U Tivtu se danas održava Samit Evropska unija (EU) - Zapadni Balkan, najveći skup međunarodnog ranga u istoriji države, koji će, osim najviših regionalnih zvaničnika, okupiti i evropske lidere, poput predsjednika Francuske Emanuela Makrona, njemačkog kancelara Fridriha Merca, premijerku Italije Đorđu Meloni, španskog premijera Pedra Sančesa, predsjednika Evropskog savjeta Antonija Koštu, predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen...

Odgovarajući na pitanja “Vijesti”, iz “Luštice Bej” su rekli da je rezervacija za 45 osoba izvršena putem turističke agencije.

“’Luštica Bej" tim nije bio u direktnom kontaktu s osobama na koje se upit odnosi, niti je učestvovao u organizaciji njihovog putovanja. Sva pitanja u vezi s ulaskom stranih državljana u Crnu Goru je potrebno uputiti nadležnim državnim organima, budući da ‘Luštica Bej’ nema nikakvu ulogu, niti uvid u te procedure”, saopšteno je iz te kompanije.

Crnogorske bezbjednosne službe saopštile su prekjuče da je grupa od 87 državljana Srbije protjerana jer su bili prijetnja po nacionalnu bezbjednost. Naveli su da su oni prisustvovali brojnim javnim okupljanjima visokog bezbjednosnog rizika, te da su pojedini od njih evidentirani zbog izvršenja krivičnih djela i prekršaja s elementima nasilja. Ekipa koja je stigla čarter letom u Tivat nije željela da odgovori na pitanja policije kojim su povodom doputovali u državu.

Mnoge od putnika na prekjučerašnjem letu, kojima je sad zabranjen ulaz u Crnu Goru, srbijanski mediji, tamošnji opozicioni političari, građanski aktivisti i studenti označili su kao “batinaše” Srpske napredne stranke (SNS), odnosno režima Aleksandra Vučića - koji se vezuju za razbijanje studentskih protesta u Srbiji, nerede na sportskim priredbama, izazivanje incidenata, organizovanje i kampovanje u tzv. ćacilendu u beogradskom Pionirskom parku ispred zgrade predsjednika Srbije...

Uprava policije (UP) i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) prekjuče su od protjerane grupe oduzeli transparente s porukama SNS-a - “Srbija pobeđuje”, uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radio-stanicu, koji su pronađeni u avionu koji je sletio u Tivat, a konfiskovana su i dva autobusa srbijanskih registarskih oznaka, za koja se sumnja da su bila namijenjena za prevoz “gostiju”.

Kao odgovor na protjerivanje batinaša, Srbija je onemogućavala i otežavala ulaske u zemlju državljanima Crne Gore. Nakon toga, srbijanska tajna služba savjetovala je Vučića da ne ide u Tivat zbog navodnih bezbjednosnih prijetnji. Međutim, on je juče sletio u taj primorski grad.