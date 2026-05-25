Na inicijativu Brisela za stolom su bili premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnicima ostalih partija vlasti.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

U Delegaciji Evropske unije (EU) u Podgorici, iza zatvorenih vrata, sinoć je održan sastanak čelnika vlasti i opozicije, uz posredovanje šefa Delegacije EU Johana Satlera.

Prema nezvaničnim informacijama Televizije Vijesti, na inicijativu Brisela za stolom su bili premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnicima ostalih partija vlasti.

Na sastanak su došli i predstavnici opozicije, kako bi svi zajedno pokušali da nađu zajednički jezik oko reformskih zakona iz oblasti pravosuđa i bezbjednosti važnih za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU, za koje je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu.

Izvori Televizije Vijesti kažu da Brisel traži od predstavnika vlasti i opozicija da nađu zajednički jezik o ovim pitanjima do kraja godine kako bi Crna Gora do tada zatvorila sva pregovaračka poglavlja, ali da sinoć nije bilo razgovora o koalicijama.