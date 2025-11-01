Na marginama Svjetskog foruma TRT u Istanbulu, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović sastao se s turskim šefom diplomatije Hakanom Fidanom. Dvojica ministara potvrdila su snažno prijateljstvo i zajedničku posvećenost daljem jačanju politički

Izvor: Beta/Vlada Crne Gore/Saša Matić/ds

Tokom učešća na Svjetskom forumu TRT u Istanbulu, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović sastao se s ministrom vanjskih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom, jednim od glavnih panelista skupa.

U srdačnom razgovoru potvrđeno je obostrano zadovoljstvo visokim nivoom bilateralnih odnosa između Crne Gore i Turske, koji se razvijaju u duhu prijateljstva i povjerenja. Sagovornici su istakli da postoji značajan prostor za dalji napredak saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Poseban akcenat stavljen je na jačanje ekonomske saradnje, s obzirom na to da turske investicije imaju važnu ulogu u crnogorskoj privredi. Ibrahimović je zahvalio Turskoj na doprinosu i poručio da će Crna Gora nastaviti da stvara povoljan ambijent za strane investitore.

Razgovarano je i o kulturnom povezivanju, kao i o saradnji u oblastima obrazovanja, turizma i zdravstva, koje dodatno produbljuju odnose dva prijateljska naroda.

Kako su Crna Gora i Turska saveznice u okviru NATO-a, sagovornici su se saglasili o značaju zajedničkog djelovanja u oblasti bezbjednosti, regionalne stabilnosti i dobrosusjedskih odnosa.

Ibrahimović je zahvalio na gostoprimstvu Republike Turske i istakao važnost nastavka političkog dijaloga na visokom nivou radi jačanja partnerskih odnosa između dvije države.