Predsjednik Opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja (SPP) Bijelo Polje, Admir Camić podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv sekretara Sekretarijata za izgradnju Opštine Bijelo Polje Mensura Hajdarpašića kao i protiv NN lica zaposlenih u Opštini, nadležnim inspekcijskim organima i izvođača radova, zbog osnovane sumnje na zloupotrebu službenog položaja, pišu Vijesti.

Krivična prijava odnosi se na izvođenje radova asfaltiranja privatnog puta u mjestu MZ Gubavač – lokalitet Oluja, koji se nalazi na privatnim katastarskim parcelama, a koji nije javni niti kategorisani put, niti je obuhvaćen Programom uređenja prostora i investicionih aktivnosti Opština Bijelo Polje za 2026. godinu.

Postoji osnovana sumnja da su navedeni radovi izvedeni javnim sredstvima iz budžeta Opštine Bijelo Polje, suprotno zakonu i važećim planskim dokumentima, čime je: privatnim licima pribavljena protivpravna imovinska korist, budžetu Opštine i njenim građanima nanijeta materijalna šteta, povrijeđeno načelo zakonitosti i namjenskog trošenja javnih sredstava, prenose Vijesti.

"Ovo nije pitanje politike, već pitanje zakonitosti i zaštite javnog interesa. Nijedan pojedinac nema pravo da javna sredstva koristi za privatne potrebe, dok brojni građani i sela godinama čekaju na osnovnu infrastrukturu", poručio Camić u saopštenju.

U krivičnoj prijavi predloženo je sprovođenje niza dokaznih radnji, uključujući uvid u katastarske podatke, plansku dokumentaciju, saslušanje odgovornog lica M. H., izlazak na lice mjesta, vještačenje obima i vrijednosti radova, kao i izuzimanje kompletne dokumentacije iz Sekretarijata za izgradnju.

"Stranka pravde i pomirenja očekuje da nadležno tužilaštvo postupi profesionalno i nezavisno, te da se odgovorna lica procesuiraju u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da je zloupotreba javnih sredstava nedopustiva i da niko nije iznad zakona", piše u saopštenju.