Osuđena bivša specijalna tužiteljka Lidija Mitrović, koja je u bjekstvu, podnijela je krivičnu prijavu protiv glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, specijalnog tužioca Miloša Šoškića i sudskog vještaka Nemanje Nikolića.

U prijavi Vrhovnom državnom tužilaštvu a koja je dostavljena i Televiziji Vijesti, Mitrović tvrdi da je osuđena na osnovu neistinitih podataka, proizvoljnih obračuna i u montiranom procesu.

Za sve optužuje Novovića, Šoškića i Nikolića, dok je istovremeno podnijela prijavu i protiv sudije Višeg suda Nenada Vujanovića, koji ju je prvostepeno osudio, kao i protiv troje sudija Apelacionog suda - Vesne Moštrokol, Predraga Tabaša i Zorice Milanović, koji su potvrdili presudu.

Mitrović je osuđena na sedam mjeseci zatvora za zloupotrebu položaja u slučaju "Klap" i to jer je omogućila pojedinim firmama odgođeno krivično gonjenje, a morala je tražiti zatvor za njih.

Bivša tužiteljka, pak, tvrdi da direktori tih kompanija nisu napravili krivično djelo jer visina njihovog neplaćenog poreza nije prešla deset hiljada eura i da zato nije tražila zatvor za njih nego su umjesto toga platili porez I dali dio novca u humanitarne svrhe.

Mitrović tvrdi da je sudija Vujanović, po nalogu tužlaca Novovića i Šoškića, prihvatio lažne finansijske podatke o poreskim obavezama ovih kompanija, koje je sačinio vještak Nikolić, odnosno da su pojedine fakture prebacivane u druge mjesece kako bi u njima iznos neplaćenog poreza premašio deset hiljada eura dok jednog dijela prikazanih faktura uopšte nema u analitičkim karticama.

Mitrović zaključuje da je na taj način lažno povećan broj direktora kompanija kojima je navodno pribavila imovinsku korist, sa 2 na 4, što je ključno uticalo da bude osuđena.