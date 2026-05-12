Sveti Stefan i Miločerski park nijesu privatna igrališta za investitore, oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima, uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću.

Poslanici Evropskog parlamenta Vladimir Prebilič (Greens/EFA), Sebastian Everding (Left), Matjaž Nemec (S&D), Mounir Satouri (Greens/EFA), Gordan Bosanac (Greens/EFA) Estrela Galán (Left), Majdouline Sbai (Greens/EFA) i Thomas Waitz (Greens/EFA) poručili su Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Poručili su da se njihova zaštita mora sprovoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa.

,,Napominjemo da je izvještaj iz 2024. godine o „Kulturnom pejzažu Svetog Stefana“, koji je pripremila Europa Nostra u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, ukazao i na izuzetnu nasljednu vrijednost ovog područja i na ozbiljne izazove sa kojima se ono trenutno suočava. Iako pozdravljamo najavu Vlade Crne Gore da će Miločerski park konačno dobiti status zaštićenog kulturnog dobra, i dalje postoje zabrinutosti u vezi sa tekućim i planiranim građevinskim aktivnostima unutar zone parka, uključujući nastavak velikog hotelskog razvojnog projekta nakon nedavnog sporazuma o poravnanju između Vlade i investitora", navodi se u pismu, piše Dan.

Posebno zabrinjavaju, kako se navodi, vjerodostojni javni navodi da bi takozvane „brendirane rezidencije“ u okviru kompleksa „J&M Montenegro“ mogle biti plasirane uz privilegovani pristup plažama u Miločeru.

,,Plaže i obalni prostor, prema Ustavu Crne Gore, predstavljaju javno dobro i treba da ostanu jednako dostupni svim građanima i posjetiocima. Dodjeljivanje privilegovanog pristupa povezanog sa privatnim vlasništvom nad nekretninama izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu jednakosti pred zakonom, pristupa javnim dobrima i usklađenosti sa temeljnim evropskim vrijednostima uključivosti, demokratije i nediskriminacije", navodi se u pismu.

Stoga pozivaju Vladu Crne Gore da obezbijedi punu transparentnost u svim procesima donošenja odluka koje se odnose na Sveti Stefan i Miločer, uključujući sveobuhvatnu reviziju zakonitosti i ustavnosti postojeće planske i građevinske dokumentacije.

,,Postupak zaštite Miločerskog parka treba završiti bez daljeg odlaganja, uz aktivno učešće nezavisnih stručnjaka, civilnog društva i lokalne zajednice. U tom smislu, pozdravljamo i najavljeno formiranje parlamentarnog istražnog odbora za Sveti Stefan i Miločer", navodi se u saopštenju, prenosi Dan.

Sveti Stefan, kao kulturno dobro od nacionalnog značaja, ne može biti tretiran kao ekskluzivna privatna enklava. Održiv i evropski pristup mora obezbijediti pravičan balans između razvoja turizma, zaštite kulturnog nasljeđa, razumne privatnosti za hotelske goste i osnovnog prava građana i posjetilaca na pristup javnim prostorima, stazama, parkovima i plažama.

,,Izuzetna crnogorska obala i nasljeđe moraju ostati zajednička javna vrijednost, sačuvana za buduće generacije u skladu sa evropskim principima i standardima", zaključili su evroski poslanici.