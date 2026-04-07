Nakon petogodišnje pauze, ponovno otvaranje Svetog Stefana moglo bi predstavljati važan zaokret za crnogorski turizam. Osim povratka jednog od najprepoznatljivijih simbola, otvara se i prilika da se Crna Gora ponovo pozicionira među elitnim svjetskim destinacijama. Sagovornici Pobjede smatraju da bi ovaj potez mogao donijeti brojne koristi – od jačanja imidža i razvoja luksuznog turizma, do slanja pozitivnog signala investitorima i povratka visoko platežnih gostiju.

Kako ističu član Odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Dragan Purko Ivančević i ekonomski analitičar Mirza Mulešković, Sveti Stefan nije samo hotelski kompleks, već jedan od ključnih simbola crnogorskog turizma i važan nosilac njegovog brenda. Dugogodišnje zatvaranje, kako navode, negativno se odrazilo na vidljivost, prihode i ukupnu percepciju zemlje kao turističke i investicione destinacije.

Ponovno otvaranje ovog lokaliteta otvara prostor da Crna Gora ponovo zauzme mjesto među najprestižnijim svjetskim destinacijama, naročito u segmentu luksuznog i savremenog turizma koji sve više akcenat stavlja na zdravlje i kvalitet života.

U tom kontekstu, dodatni značaj ima i novi koncept Aman grupacije – „Janu“, koji predstavlja savremen pristup turizmu zasnovan na dobrobiti, boravku u prirodi i postizanju balansa između tijela i uma. Ovaj koncept redefiniše luksuz, pomjerajući fokus sa tradicionalne ekskluzivnosti ka iskustvu koje uključuje zdrav način života, fizičku aktivnost, kvalitetnu ishranu i mentalnu ravnotežu.

Iako je Crna Gora ranije imala priliku da bude među prvim destinacijama u kojima bi ovaj koncept bio razvijen, zbog zatvaranja Svetog Stefana i zastoja u realizaciji projekta, prvi „Janu“ objekat otvoren je u Tokiju, čime je propuštena značajna razvojna i promotivna šansa.

Ovakav pristup turizmu danas je posebno tražen na globalnom tržištu, naročito među gostima visoke platežne moći, koji sve češće biraju destinacije koje nude autentično iskustvo, zdravlje i održivost.

Ponovno otvaranje Svetog Stefana predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka za crnogorski turizam u posljednjih nekoliko godina - ocijenio je Ivančević, naglašavajući da je riječ o simbolu koji prevazilazi lokalni značaj i ima globalnu prepoznatljivost.

Prema njegovim riječima, Sveti Stefan nije samo luksuzni hotelski kompleks, već centralni element identiteta crnogorske turističke ponude.

"Sveti Stefan je decenijama bio zaštitno lice Crne Gore i ključni nosilac njenog turističkog brenda. Njegova snaga nije samo u smještajnim kapacitetima, već u simbolici i percepciji koju ima na međunarodnom tržištu. Kada on nije u funkciji, cijela destinacija gubi na vidljivosti i prestižu", istakao je Ivančević.

On upozorava da je višegodišnje zatvaranje ovog kompleksa ostavilo ozbiljne posljedice na imidž zemlje, posebno u segmentu luksuznog i visokoplatežnog turizma.

"Pet godina odsustva Svetog Stefana sa tržišta predstavljalo je ozbiljan udarac za crnogorski turizam. U tom periodu izgubili smo kontinuitet u promociji i dio tržišta koje je vezano za elitni turizam. To se ne može nadoknaditi preko noći, jer je za izgradnju i održavanje brenda potrebna dugoročna i dosljedna strategija", naglasio je Ivančević.

Dodaje da je upravo sada pravi trenutak da se ovaj lokalitet ponovo uključi u ukupnu turističku ponudu i postane pokretač njenog daljeg razvoja.

"Očekujemo da će ponovno stavljanje Svetog Stefana u funkciju doprinijeti podizanju standarda čitave destinacije, kako u pogledu kvaliteta usluga, tako i u percepciji Crne Gore kao ozbiljne turističke zemlje. On mora biti integralni dio ponude, ali i njen najjači promotivni alat", smatra Ivančević.

Posebno naglašava važnost dostupnosti ovog prostora, ističući da je upravo to ranije predstavljalo jedan od ključnih problema.

"Jedan od najvećih nedostataka bio je ograničen pristup. Sveti Stefan nije bio dostupan ni domaćim posjetiocima ni turistima koji nijesu boravili u hotelu, što je u suprotnosti sa interesima destinacije. Takav pristup je umanjio njegovu vrijednost kao turističke atrakcije", kazao je on.

Ivančević podsjeća i da se kroz aktuelne sporazume, koji treba da budu potvrđeni u Skupštini, reguliše status prostora poput Kraljičine plaže i Miločerskog parka, što dodatno dobija na značaju u kontekstu upravljanja ovom ekskluzivnom zonom.

"U Miločerskom parku treba razvijati hotelske kapacitete, a ne stambenu izgradnju. Taj prostor mora ostati u funkciji turizma i očuvanja ekskluzivnosti destinacije, jer svako pretvaranje u stanove dugoročno urušava vrijednost i imidž ovog područja", naglasio je Ivančević.

"Ključno je da se pronađe balans između ekskluzivnosti i dostupnosti. Sveti Stefan mora ostati premium destinacija, ali istovremeno i mjesto koje doprinosi ukupnom turističkom doživljaju Crne Gore. Samo tako može u potpunosti opravdati svoj značaj", zaključio je Ivančević.

Dragulj crnogorskog turizma

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković smatra da je ponovno otvaranje Svetog Stefana jedna od najvažnijih vijesti za crnogorski turizam u posljednjih nekoliko godina, naglašavajući njegovu globalnu prepoznatljivost.

"Sveti Stefan je bio, jeste i biće najveći dragulj crnogorskog turizma. To je mjesto koje šalje najljepšu sliku o Crnoj Gori i po kojem je naša država prepoznata širom svijeta", kazao je Mulešković.

On podsjeća da je način na koji je kompleks zatvoren imao negativan uticaj ne samo na turizam, već i na ukupnu investicionu sliku države.

"Njegovo zatvaranje i način na koji se to dogodilo poslali su veoma lošu poruku o Crnoj Gori, posebno kada je riječ o njenom imidžu kao investicione destinacije. To je situacija koju nijesmo smjeli da dozvolimo. Trebalo je reagovati na vrijeme i pronaći rješenje kako ne bismo došli u situaciju da pet godina ne koristimo ono što je naše najveće turističko blago", naglasio je Mulešković.

Govoreći o aktuelnim dešavanjima, Mulešković ističe da je još rano za konačne ocjene o sporazumu, ali da su potencijalni efekti ponovnog otvaranja nesumnjivo pozitivni.

"U ovom trenutku ne možemo detaljno komentarisati sporazum jer nije u potpunosti poznat, ali je jasno da ovakvi potezi mogu donijeti značajne benefite za crnogorski turizam. Naravno, to mora biti praćeno očuvanjem državnih interesa i jasnim definisanjem prioriteta", kazao je on.

Posebno ukazuje na značaj prisustva renomiranih međunarodnih investitora, poput kompanije Aman, koja je dodatno pozicionirala Crnu Goru na svjetskoj turističkoj mapi.

" Aman je jedan od najprepoznatljivijih svjetskih investitora u luksuznom turizmu i njegov dolazak je bio prekretnica za Crnu Goru. Povratak i ponovno otvaranje Svetog Stefana šalju snažan i pozitivan signal međunarodnim investitorima, ali i turistima, da je Crna Gora stabilna i atraktivna destinacija", istakao je Mulešković.

On upozorava i na ekonomske posljedice višegodišnjeg zatvaranja.

"Crna Gora je u tom periodu izgubila značajne prihode od turizma, ali i dio svoje pozicioniranosti na tržištu, posebno kada je riječ o visoko platežnim gostima. To je segment koji moramo pažljivo njegovati i razvijati", kazao je Mulešković.

Prema njegovim riječima, luksuzni turizam predstavlja jednu od ključnih razvojnih šansi za Crnu Goru.

"Sveti Stefan je simbol luksuznog turizma i upravo taj segment treba da bude jedan od stubova naše turističke strategije. Luksuzni turizam donosi veću potrošnju, veće prihode i jača međunarodni imidž države. Istovremeno, prisustvo jakih investitora šalje pozitivne signale i drugim kompanijama koje razmatraju ulaganja u Crnu Goru", zaključio je Mulešković.

„Janu“ predstavlja novi brend Aman grupacije koji mijenja način na koji se doživljava luksuzni turizam, stavljajući u prvi plan zdravlje, aktivan stil života i boravak u prirodi. Za razliku od tradicionalnih luksuznih hotela, ovaj koncept naglašava ravnotežu tijela i uma kroz wellness programe, fizičku aktivnost, kvalitetnu ishranu i društvenu povezanost.

Riječ je o savremenom pristupu luksuzu koji podrazumijeva iskustvo, energiju i povezanost sa okruženjem, a ne samo ekskluzivnost. Upravo takav model turizma postaje sve traženiji među modernim putnicima, naročito u segmentu visoko platežnih gostiju.

Crna Gora, zahvaljujući svojim prirodnim potencijalima, ima dobru osnovu za razvoj ovog vida turizma i dodatno pozicioniranje kao destinacije savremenog luksuza.