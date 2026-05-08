Vlada će obustaviti primjenu odluke Skupštine opštine Budva o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji tog grada, odlučeno je na jučerašnjoj sjednici, po predlogu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

U tom resoru smatraju da je Program privremenih objekata za budvansku opštinu nezakonit jer nema njihovu saglasnost. Vlada će ovaj program dostaviti na ocjenu Ustavnom sudu Crne Gore.

U informaciji je ukazano da je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da kad organ državne uprave nadležan za određenu upravnu oblast smatra da opšti akt skupštine ili predsjednika opštine nije u saglasnosti sa zakonom ili Ustavom, upozoriće skupštinu ili predsjednika opštine da u određenom roku preduzme odgovarajuće mjere radi usaglašavanja tog akta. U slučaju kada skupština, odnosno predsjednik opštine ne postupe po upozorenju u ostavljenom roku, zakonom se definiše da je organ državne uprave nadležan za određenu upravnu oblast o tome obavještava ministarstvo, koje je dužno da Vladi predloži preduzimanje zakonskih mjera.

"Odredbama člana 184 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da kad Vlada smatra da se opštim aktom skupštine ili predsjednika opštine narušavaju ili ograničavaju Ustavom ili zakonom utvrđene slobode i prava građana, na predlog ministarstva, obustaviće izvršenje tog akta i pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Crne Gore, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o obustavi. Ukoliko Vlada u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o obustavi ne pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Crne Gore, opšti akt se primjenjuje" precizirano je u informaciji.

Ukazano je da je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine 27. avgusta 2025. godine obavijestilo Ministarstvo javne uprave da je Skupština opštine Budva usvojila Program privremenih objekata na teritoriji opštine Budva koji nije u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, te zatražilo preduzimanje mjera u odnosu na Opštinu Budva zbog nezakonitog postupanja.

"Ministarstvo prostornog planiranja informisalo je Ministarstvo javne uprave o činjenici da u procesu pripreme Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Budva nije postupljeno u skladu sa mišljenjem Ministarstva turizma" piše u informaciji.

Resor ministra Slavena Radunovića obavijestio je MJU da je Skupštini opštine Budva uputilo upozorenje 20. oktobra 2025. godine koje se odnosilo na činjenicu da Program privremenih objekata na teritoriji opštini Budva nije dobio potrebnu saglasnost Ministarstva turizma, te da Odluka Skupštine opštine Budva o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Budva nije u saglasnosti sa Zakonom o izgradnji objekata.

"Zbog toga je ministarstvo bilo dužno da predloži Vladi donošenje Odluke o obustavljanju od primjene Odluke Skupštine opštine Budva o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Budva" navodi se u informaciji.