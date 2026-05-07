Vlada Crne Gore obustavila je Program privremenih objekata Opštine Budva za period 2024–2028. godine iz jednog jedinog razloga - jer je donijet nezakonito, saopšteno je iz budvanskog odbora Nove srpske demokratije (NSD).

Time je, kako navode, potvrđeno da "Demokratska partija socijalista i njen sluga, Nikola Jovanović, sprovode bezakonje koje je sada dobilo i svoj institucionalni epilog".

"Pozivamo Tužilaštvo Crne Gore da ispita odgovornost svih koji su učestvovali u izradi ovog programa, kao i odbornika koji su glasali za njegovo usvajanje. Smatramo da su svjesno donijeli nezakonitu odluku i vjerujemo da će nadležni organi utvrditi eventualnu krivičnu odgovornost", naglašavaju iz NSD Budva.

Kako naglašavaju gdje god DPS preuzme kontrolu, iza njih ostaju afere, bezakonje i prazna kasa.

"Dok građani Budve plaćaju cijenu njihove nesposobnosti i političke bahatosti, više od 20 miliona evra prenesenih sredstava je potraćeno, uprkos rekordnim prihodima u periodu od januara do maja. Danas je i zvanično potvrđeno ono na šta smo upozoravali - Program je donijet nezakonito, a Opština Budva i odbornici Skupštine opštine svjesno su gazili zakone Crne Gore", ističu iz NSD Budva.

Oni su se zahvalili Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, ministru Slavenu Radunoviću, i premijeru Crne Gore, Milojku Spajiću, što su , kako su naglasili ostali u odbranu Ustava i zakona Crne Gore, i obustavili nezakonitu odluku o Programu privremenih lokacija.

"Vjerujemo da će nastaviti sa doslednom primjenom zakona i jačanjem institucionalne odgovornosti", zaključuje se u saopštenju ove partije.