Resor kojim rukvodi Dragan Krapović tvrdi da je vojnik koji pjeva već duže na bolovanju koje nije pravdao doznakama

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministarstvo odbrane saopštilo je sinoć "Vijestima" da su nadležne službe tog resora i Vojske Crne Gore (VCG) bile upoznate sa slučajem snimka na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantnu Draži Mihailoviću - prije objave video-zapisa u medijima, te da su tada (prije pojavljivanja uratka u javnosti) pokrenule postupak "utvrđivanja činjenica".

Resor kojim rukvodi Dragan Krapović tvrdi da je vojnik koji pjeva već duže na bolovanju koje nije pravdao doznakama, te da je stoga protiv njega pokrenut postupak prekida službe, dok je drugi pripadnik VCG koji se pojavljuje na snimku dao izjavu o tome i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti, prenosi Dan.

"Prema svima će biti preduzete mjere u skladu sa zakonom", kaže Ministarstvo, poručujući da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali da je princip isti: "Uniforma VCG ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremisticke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala".

Nekoliko crnogorskih portala objavilo je juče kratak snimak (16 sekundi) na kom se vide dva vojnika, od kojih jedan, uz podignuta tri prsta, pjeva: "Od Topole, od Topole, pa do Ravne Gore/ sve su straže, sve su straže, đenerala Draže", pišu Vijesti.

Nakon objave, uslijedile su burne reakcije dijela javnosti, koji je, između ostalog, naveo da uniforma VCG ne smije biti zloupotrebljavanja za reviziju istorije.

Ministarstvo odbrane kaže da oni i VCG postupaju i da će postupati prema svakom slučaju neprimjerenog, političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja vojnika. Taj resor ocjenjuje da su dio javnosti, pojedini mediji, nevladine organizacije i partije takve incidente ranije prećutkivali ili relativizovali, jer im je, tvrdi, opasno ponašanje bilo prihvatljivo kad je dolazilo iz njima politički bliskih krugova, piše Dan.

" Posebno je neprihvatljivo da danas lekcije drže oni koji su takav kadar zapošljavali, angažovali, obučavali i od njih, po potrebi, pravili aktere političkog života ili dio kriminalnog miljea. Ta praksa je završena. Više se neće dešavati ono što se dešavalo za vrijeme prethodnog režima: da ljudi budu kažnjavani zato što ne pripadaju partiji, niti da budu zaštićeni oni koji veličaju ekstremističke ideologije, kriminalce, nacionalističke projekte ili bilo koji oblik ponašanja koji kompromituje čast uniforme" ističe Ministarstvo.

Taj resor tvrdi da oni i VCG ne prave razliku u primjeni zakona ni prema jednom slučaju i ni prema jednom pojedincu. "U VCG nema mjesta za politizaciju, ekstremizam, veličanje kriminala, nacionalističke ili ideološke provokacije. Svaki pripadnik Vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu s Ustavom i zakonima Crne Gore", poručuje Ministarstvo.