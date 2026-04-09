Načelni Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Miodrag Vuksanović donio je naredbu kojom se pripadnicima Vojske zabranjuje ispoljavanje političkih uvjerenja, javni istupi bez dopuštenja ministra o stanju u Vojsci, ali i bavljenje preduzetništvom, saznaju “Vijesti”.

To je urađeno nakon što je juče poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević u parlamentu, tokom rasprave sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem, kazao, između ostalog:

“Da poručim svim pripadnicima Vojske i bezbjednosnog sektora – svi vi koji nosite crrnogorske zastave i koji kličete Crnoj Gori, bićete nagrađeni kad padne vlast. Neće biti zaboravljena lojalnost državi. Ne nijednoj partiji, lojalnost državi koju demonstriraju pripadnici VCG i Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost” i svake druge državne institucije”.

On je to saopštio govoreći o pripadnicima Vojne policije koji su suspendovani nakon što su prisustvovali protestu održanom neposredno nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine, prenose Vijesti.

Vuksanović je, pozivajući se na Zakon o VCG (član 40, stav 7), izdao naređenje u kojem navodi da je licima u službi zabranjeno ispoljavanje političkih uvjerenja, ne mogu biti članovi političke organizacije.

Takođe, saznaju “Vijesti”, vojnicima se zabranjuju javni istupi, bez prethodnog odobrenja ministra, u vezi sa sastavom, organizacijom i formacijom, obukom, borbenom spremnošću Vojske, pripravnošću i mobilizacijom, opremanjem, naoružanjem i vojnom opremom, upotrebom jedinica Vojske u međunarodnim snagama, komandovanjem i rukovođenjem u Vojsci i sistemom odbrane, kao i odlukama Savjeta.

Vuksanovićeva naredba vojnicima zabranjuje i osnivanje privrednih društava i bavljenje preduzetništvom, ali i da budu predsjednici ili članovi upravljanja ili nadzorni organ privrednog društva.