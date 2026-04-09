On je to saopštio govoreći o pripadnicima Vojne policije koji su suspendovani nakon što su prisustvovali protestu održanom neposredno nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine.
Načelni Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Miodrag Vuksanović donio je naredbu kojom se pripadnicima Vojske zabranjuje ispoljavanje političkih uvjerenja, javni istupi bez dopuštenja ministra o stanju u Vojsci, ali i bavljenje preduzetništvom, saznaju “Vijesti”.
To je urađeno nakon što je juče poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević u parlamentu, tokom rasprave sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem, kazao, između ostalog:
“Da poručim svim pripadnicima Vojske i bezbjednosnog sektora – svi vi koji nosite crrnogorske zastave i koji kličete Crnoj Gori, bićete nagrađeni kad padne vlast. Neće biti zaboravljena lojalnost državi. Ne nijednoj partiji, lojalnost državi koju demonstriraju pripadnici VCG i Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost” i svake druge državne institucije”.
On je to saopštio govoreći o pripadnicima Vojne policije koji su suspendovani nakon što su prisustvovali protestu održanom neposredno nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine, prenose Vijesti.
Vuksanović je, pozivajući se na Zakon o VCG (član 40, stav 7), izdao naređenje u kojem navodi da je licima u službi zabranjeno ispoljavanje političkih uvjerenja, ne mogu biti članovi političke organizacije.
Takođe, saznaju “Vijesti”, vojnicima se zabranjuju javni istupi, bez prethodnog odobrenja ministra, u vezi sa sastavom, organizacijom i formacijom, obukom, borbenom spremnošću Vojske, pripravnošću i mobilizacijom, opremanjem, naoružanjem i vojnom opremom, upotrebom jedinica Vojske u međunarodnim snagama, komandovanjem i rukovođenjem u Vojsci i sistemom odbrane, kao i odlukama Savjeta.
Vuksanovićeva naredba vojnicima zabranjuje i osnivanje privrednih društava i bavljenje preduzetništvom, ali i da budu predsjednici ili članovi upravljanja ili nadzorni organ privrednog društva.