Naročito, ukazuju, alarmira činjenica da je u posljednja dva mjeseca Vojsku Crne Gore napustio značajan broj mladih oficira, školovanih na prestižnim vojnim akademijama u inostranstvu

Izvor: Ministarstvo odbrane

Povodom uznemirujućih informacija i javno dostupnih snimaka koji ukazuju na nedopustivo ponašanje pripadnika Vojska Crne Gore, STEGA najoštrije osuđuje grubo narušavanje profesionalnih, etičkih i ustavnih principa na kojima počiva ova institucija, prenosi CdM.

“Snimak na kojem pripadnici Počasne garde, u uniformi i u službenom vojnom vozilu, izvode pjesme koje veličaju ideologiju i ličnost Draža Mihailović, predstavlja težak i neprihvatljiv incident koji ne može biti relativizovan niti opravdan. Ovo nije pitanje „privatnog stava“, već otvorena zloupotreba uniforme i državnih simbola za promociju ideologija koje su duboko suprotne vrijednostima savremene Crne Gore”, ističe STEGA.

Posebno naglašavaju da Počasna garda nije obična jedinica.

“Ona nastavlja tradiciju slavnih crnogorskih Perjanika i predstavlja lice države pred građanima i međunarodnim partnerima. Upravo zbog toga, od njenih pripadnika se očekuje najviši nivo profesionalizma, dostojanstva i lojalnosti, kao i sposobnost da na najbolji način predstavljaju državu i identitet crnogorskog vojnika. Ono što smo vidjeli predstavlja direktno poniženje te tradicije i ozbiljno kompromituje ugled Vojske Crne Gore”, navodi STEGA.

Dodatno, kažu, zabrinjava činjenica da je nedavno objavljen i snimak prisustva podoficira Vojske Crne Gore osnivačkoj skupštini političke partije u Tivtu, čime se grubo krši princip političke neutralnosti oružanih snaga.

“Ćutanje Ministarstva odbrane i Generalštaba povodom ovih slučajeva, kao i izostanak jasnih informacija o preduzetim mjerama, predstavlja neprihvatljivo ignorisanje javnosti i dodatno urušava povjerenje u institucije sistema”, kazali su iz STEGA.

Naročito, ukazuju, alarmira činjenica da je u posljednja dva mjeseca Vojsku Crne Gore napustio značajan broj mladih oficira, školovanih na prestižnim vojnim akademijama u inostranstvu, piše CdM.

“Riječ je o kadru koji predstavlja temelj budućeg razvoja sistema odbrane, a javnost je ostala uskraćena za objašnjenja o razlozima njihovog odlaska. U kombinaciji sa prethodno navedenim događajima, ovo ukazuje na ozbiljne i duboke sistemske probleme koji zahtijevaju hitnu pažnju Savjeta za odbranu i bezbjednost. Navedeni incidenti ne predstavljaju samo disciplinski prekršaj, već direktno zadiru u ustavno određenje Crne Gore kao građanske države. Vojska mora biti institucija koja pripada svim građanima, bez obzira na vjeru, naciju ili političko opredjeljenje, i garant njihove bezbjednosti i povjerenja. Svako tolerisanje ideologija koje su istorijski povezane sa zločinima, progonima i podjelama predstavlja opasan presedan i šalje uznemirujuće poruke građanima, što je apsolutno nedopustivo”, dodaje STEGA.

U tom kontekstu, STEGA otvoreno postavlja pitanje ministru odbrane Draganu Krapoviću: kako je sproveden najavljivani „veting“ u Vojsci Crne Gore, ukoliko se ovakvi pojedinci nalaze upravo u sastavu elitne jedinice kakva je Počasna garda.

“Da li su kriterijumi primijenjeni selektivno i po kojim osnovama? Posebno ukazujemo na opasnost od selektivne primjene standarda, zbog čega oficiri crnogorske nacionalnosti trpe ničim zaslužene sankcije ili sami napustaju Vojsku. Da li je to cilj vetinga, koji se po svemu viđenom sprovodi jednostrano i. predstavlja ozbiljno urušavanje pravne sigurnosti i povjerenja u sistem? Sve navedeno zahtijeva hitnu i odlučnu institucionalnu reakciju”, pita STEGA.

STEGA poziva nadležni skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu da bez odlaganja inicira kontrolno saslušanje ministra odbrane, kako bi se utvrdile sve činjenice i jasno definisala odgovornost za aktuelna dešavanja u Vojsci Crne Gore.

STEGA zahtijeva od Ministarstva odbrane: hitno i potpuno utvrđivanje činjenica u vezi sa svim pomenutim slučajevima identifikaciju i sankcionisanje odgovornih lica transparentno i pravovremeno informisanje javnosti dosljednu, nepristrasnu i neselektivnu primjenu zakona i vojnih propisa, prenosi CdM.

“U suprotnom, odgovornost neće biti samo individualna, već i institucionalna, uključujući najviše rukovodstvo Ministarstva odbrane. Vojska Crne Gore mora biti simbol časti, jedinstva i lojalnosti državi, a ne prostor za ideološke devijacije, političku instrumentalizaciju i urušavanje temeljnih vrijednosti na kojima počiva savremena, građanska Crna Gora”, poručuje STEGA.