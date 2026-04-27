Potpredsjednik Demokratske narodne partije (DNP), Milun Zogović, saopštio je da je danas dobio tužbu koju je Osnovnom sudu podnijela „Prva banka“ AD Podgorica, zbog navoda koje je iznio u emisiji „Fakti“ na Adria televiziji 7. marta 2026. godine, prenosi CdM.

„Afera Prve banke, žongliranje jednog miliona 11 puta između države i Prve banke, davanje garancija toj finansijskoj instituciji od strane rođenog brata…“, navedeno je, između ostalog, u spornim izjavama Zogovića, koje banka citira u tužbi.

„Prva banka“ tužila je Zogovića za povredu prava ličnosti, prava na čast, ugled, dostojanstvo i reputacionu štetu, piše CdM.

Zogović se zahvalio na tužbi i kazao da su na taj način otvorena vrata dokaznom postupku koji će se sprovesti pred nadležnim sudom i koji će omogućiti provjeru istinitosti navoda koje je izrekao u pomenutoj emisiji, a koji su prije toga objavljeni nebrojeno puta u mnogobrojnim medijima u Crnoj Gori. On vjeruje da je u interesu javnosti da sazna punu istinu o predmetnom slučaju i da li je sve bilo sprovedeno u skladu sa zakonom.

“Smatram da bi nezavisno vještačenje vještaka finansijske struke, kao i svjedočenja menadžmenta „Prve banke“ iz vremena pomenute novčane transakcije, kao i odgovornih iz tadašnje izvršne vlasti, moglo pomoći da poslije toliko godina napokon dobijemo odgovore na sva pitanja i nedoumice vezane za ovaj slučaj. Pošto imam sumnje da iza ovog tužbenog zahtjeva stoji gospodin Aco Đukanović, koristim priliku da se i njemu, za svaki slučaj, zahvalim na prilici da aktuelizujemo nepravedno zaboravljene teme i preispitamo svačiju odgovornost”, poručio je Zogović.