Prva banka Crne Gored tužila je donedavnog potpredsjednika Vlade i funkcionera Demokartske narodne partije (DNP) Miluna Zogovića radi naknade nematerijalne štete.

Izvor: Vlada Crne Gore

Tužilac - Prva banka, podnijela je protiv Zogovića tužbu, pored ostalog i radi "prestanka povrede prava njegove ličnosti i uzdržavanja od budućih protivpravnih povreda uz objavljivanje sudsje odluke", prenose Vijesti.



Iz te finansijske institucije tvrde da je Zogović na jednoj televiziji 7. marta iznio "niz neistinitih i uvredljivih navoda, nanijevši mu tako nematerijalnu štetu zbog povrede prava ličnosti koja se odnosi na povredu prava na čast, pravo na ugled, a posebno reputracioni ugled i pravo na dostojanstvo", prenose Vijesti.

U tužbi su citirani i Zogovićevi navodi:

"Afere sa kojima su građani itekako upoznati, posebno afera Prve banke, žongliranje jednog miliona 11 puta između države i Prve banke, davanje garancije toj finansijskoj instituciji od strane rođenog bvrata, potpisivanje odluke o davanju koncesije firmi koja je u vlasništvu sina premijera tadašnje Crne Gore od strane premijera Crne Gore, zbog toga kažem da meterija ima dovoljno...".

Zbog toga Prva banka od suda traži da donese presudu da joj Zogović isplati 5.000 eura za povredu prava ličnosti - prava na čast, ugled, dostojanstvo i reputacionu štetu, kao i da naloži uzdržavanje od budućih protivpravnih povreda davanjem javnih izjava o zakonitosti poslovanja te finansijske institucije.

"Uz objavljivane o trošku tuženog ove presude u mediju u kojem je izjava data...", navodi se u tužbi.

Zogović jutros nije želio da komentariše tužbu.

Prva banka podnijela je seriju tužbi protiv više čelnika nevladinih organizacija i novinara, takođe zbog povrede ugleda i časti.

Prethodno su tužbu podnijeli protiv zamjenika izvršnog direktora Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Dejana Milovca, izvršne direktrorke Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović, novinarke Vesne Radojević...